За последние две недели Корейская Народно-Демократическая Республика уже четвертый раз произвела пуск неопознанных снарядов. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

За последние две недели Корейская Народно-Демократическая Республика уже четвертый раз произвела пуск неопознанных снарядов. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Как уточняется, пуски двух снарядов были произведены рано утром во вторник, 6 августа (в ночь на вторник по времени Москвы) из провинции Хванхэ-Намдо на восточном побережье страны.Южнокорейские военные заявили, что следят за ситуацией в случае дополнительных пусков и находятся в состоянии готовности, передает РИА Новости.Ранее военные Южной Кореи сообщили, что в ночь на 2 августа КНДР произвела пуски неопознанных снарядов, третьи в течение недели. Достигнув максимальной высоты в 25 километров, оба снаряда пролетели порядка 220 километров. По мнению военных Южной Кореи и США, КНДР могла провести испытания баллистических ракет малого радиуса действия нового типа.