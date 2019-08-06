Правоохранители города Эль-Пасо, где 3 августа местный житель открыл стрельбу по посетителям торгового центра, сообщают о смерти еще одного пострадавшего. Общее число погибших в результате трагедии достигло 22 человек. Часом ранее полиция сообщила о кончине еще одного раненого.

Правоохранители города Эль-Пасо, где 3 августа местный житель открыл стрельбу по посетителям торгового центра, сообщают о смерти еще одного пострадавшего. Общее число погибших в результате трагедии достигло 22 человек. Часом ранее полиция сообщила о кончине еще одного раненого.Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард написал в Twitter, что скончался гражданин Мексики, а всего в результате стрельбы умерли восемь мексиканцев.Ранее министр заявил, что в случае необходимости Мехико запросит экстрадицию злоумышленника из Техаса. Эбрард прокомментировал инцидент, назвав его актом терроризма против мексиканцев в Соединенных Штатах Америки, и обратился к США с призывом принять необходимые меры для решения вопроса с доступностью оружия.Утром 3 августа 21-летний житель Техаса начал стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо, расположенном недалеко от границы с Мексикой. Злоумышленник задержан. Он обвиняется в терроризме. По предварительным данным, он совершил преступление на почве расовой ненависти – среди жертв ЧП есть граждане Мексики.После стрельбы правоохранители сообщали о 20 погибших и 26 раненых, напоминает РИА Новости.