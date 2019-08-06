Разбирая звездные квадратные метры, зачастую поражаешься эксклюзивности интерьеров и стоимости мебели, количеству труда и уровню выдумки. Можно представить, как звезды писали запросы своим дизайнерам и расчехляли кошельки, оплачивая итальянские диваны. Но есть такие случаи, когда звезда еще не состоялась до конца и не обзавелась элитной недвижимостью, и ей приходится снимать звездный дом. Сегодня у нас именно такой случай – съемная квартира Ольги Бузовой в самом конце проспекта Вернадского.

Разбирая звездные квадратные метры, зачастую поражаешься эксклюзивности интерьеров и стоимости мебели, количеству труда и уровню выдумки. Можно представить, как звезды писали запросы своим дизайнерам и расчехляли кошельки, оплачивая итальянские диваны. Но есть такие случаи, когда звезда еще не состоялась до конца и не обзавелась элитной недвижимостью, и ей приходится снимать звездный дом. Сегодня у нас именно такой случай – съемная квартира Ольги Бузовой в самом конце проспекта Вернадского.Четырехкомнатная квартира Бузовой не поражает и не удивляет особо ничем. Выдержанная в двух тонах – светло-бежевом и венге (темно-коричневое дерево), обставленная мебелью из масс-маркета, может удивить разве что арендной платой. Ежемесячно Ольга выплачивает владельцам примерно 180-200 тысяч рублей.Небольшой коридор, заставленный люксовой обувью, ведет в просторную гостиную с обеденной зоной и кухней, которая расположена за выгородкой из золотой мозаики. Гримерная комната, гардеробная, спальня и просторная ванная в коричневом керамограните с роскошным джакузи.Особенной звездной "фичей" этой квартиры является большая терраса с хорошим видом на район. Наверное, именно так была описана эта квартира на сайте недвижимости. Интерьер этой квартиры является идеальным фоном для декора, именно в решении этого вопроса Ольга могла подойти со свойственной утонченностью.На деле мы имеем захламленную всякой ерундой квартиру. В гостиной висит несколько сомнительных с художественной точки зрения полотен, раскиданы мягкие игрушки, подушки и прочая атрибутика с лицом хозяйки.Огромный иконостас, составленный из завоеванных наград и премий, является композиционным центром гостиной. Но за это мы Ольгу простим, ибо звезда без иконостаса не звезда.Гримерная, заставленная вешалками с одеждой, также завалена игрушками и прочими пылесборниками. Будуар звездной блондинки, как и остальная квартира, в двухцветной гамме. Главную стену венчает конструкция цвета венге с тремя нишами, в которой отлично смотрелись бы фотографии или картина-триптих. На деле в нишах опять живут плюшевые медведи, а кровать, которая могла быть иллюстрацией континентального стиля с окантованными подушками и покрывалом яркого паттерна, просто накрыта пледом. В общем, ожидаемая утонченность не обнаружена!Возможно, самая интересная деталь в квартире Бузовой скрывается от взглядов гостей. Обнаруженный в гардеробной комнате дешевый стеллаж просто завален дизайнерской обувью. Хотя и профиль колонки не фешн, но не упомянуть общую стоимость этого стеллажа с несколькими десятками пар обуви просто грех. По самым скромным прикидкам Ольга выложила за наполнение этой части своей квартиры не менее двух миллионов рублей.Жилище есть идеальный пример большого количества квартир в нашей стране. С неплохим ремонтом, спокойной гаммой, удобной мебелью, на деле невыносимы скучные и безликие. Сделанные как под копирку, не несущие ровным счетом никакой индивидуальности. А исправить это до безобразия просто.Любите фотографировать – закажите большие постеры с вашими фотографиями, ухаживаете за растениями – посадите пальмы, кактусы и фикусы в глиняные горшки, добавьте яркости за счет паттерна на текстиле, в общем, пропишите себя в интерьере, экспериментируйте!Ну а для Ольги можно дать еще один совет – разобрать завалы хлама и начинать избавляться от привычки накопительства.