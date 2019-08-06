Трагедией завершилась увеселительная поездка экстремала на крыше скоростного поезда Сапсан, который следовал из Петербурга в Москву. Зацепер во время движения случайно задел токоприемник, загорелась изоляция одного из вагонов. От удара током молодой человек погиб на месте, пассажиров поезда пришлось экстренно эвакуировать.

Трагедией завершилась увеселительная поездка экстремала на крыше скоростного поезда "Сапсан", который следовал из Петербурга в Москву. Зацепер во время движения случайно задел токоприемник, загорелась изоляция одного из вагонов. От удара током молодой человек погиб на месте, пассажиров поезда пришлось экстренно эвакуировать.- Родители, пожалуйста, возьмите детей за руки!На глазах испуганных пассажиров проводники тушат горящую крышу одного из вагонов "Сапсана". В огне погиб зацепер — он пытался добраться до Москвы. Молодой человек — его личность устанавливается — задел пантограф скоростного поезда, едва состав отъехал от Твери. Дым от пожара почувствовали в вагоне, сообщили машинисту, поезд остановили. Парень получил мощный электрический разряд.А вот еще один зацепер едет на крыше "Сапсана": ему повезло — проводники вовремя заметили нарушителя. Пришлось прыгать под колеса остановившегося поезда.- Все езжайте, езжайте! Езжайте!Они цепляются за уходящие электрички в погоне за эффектным видео — для кого-то последним в жизни. Двое подростков карабкаются на крышу набирающего ход скоростного поезда. Один из них срывается прямо под колеса. Ему было всего 13.Вот еще одна застрявшая электричка — зацепер погиб от удара током. На другом видео один из дорожных хулиганов пролез к кабине машиниста и умоляет остановить состав. Мороз заставил его просить о помощи.- Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Я никуда не убегу, мне холодно. Я не убегу! Мне холодно!Молодой человек отогрелся в кабине машинистов. Поезд пришел с серьезным опозданием. Такие "путешествия" закон квалифицирует как угрозу безопасности при эксплуатации транспортных средств — до двух лет заключения. Но зацеперов не останавливает даже угроза жизни — они продолжают свои игры в "дорожную рулетку".