Поселиться в Подмосковье можно всего за 7 тысяч рублей в месяц – в нескольких городах рядом со столицей ставки аренды на жилье начинаются с этой цифры.

За 7 тысяч рублей можно снять однушку в Лыткарине или Котельниках, говорится в обзоре портала "Мир квартир". В Балашихе хозяин квартиры с такой же ставкой требует предоплату за 3 месяца и не против в дальнейшем ее продать.За 8 тысяч рублей в месяц можно снять квартиру во множестве городов рядом с МКАД. В Дзержинском за эти деньги предлагают 41-метровую однушку, причем оплата коммунальных услуг включена в ставку. За эти же деньги можно найти жилье в Люберцах, в Видном, в Лобне и даже в Химках, где однокомнатные квартиры сдают в среднем за 22 тысячи рублей.В Подольске за 8 тысяч предлагают снять квартиру, не требуя страхового депозита и залога по договору, в Домодедове – те же условия, но там владелец хочет видеть в арендаторах "порядочную работающую девушку" и просит предоплату за 2 месяца.В Одинцове и Мытищах за 8 тысяч встречаются единичные предложения. В Долгопрудном ставки начинаются с 9 тысяч рублей, в Королеве – с 12 тысяч, в Красногорске – с 13 тысяч.Самым дорогим городом стал Реутов – там самая дешевая квартира сдается за 15 тысяч рублей.