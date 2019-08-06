Компания HeadHunter провела детальный анализ ситуации в стране. С помощью опроса удалось выяснить, по каким причинам россияне отказываются от карьеры.

Компания HeadHunter провела детальный анализ ситуации в стране. С помощью опроса удалось выяснить, по каким причинам россияне отказываются от карьеры.Исследование показало, что одним из главных поводов бросить работу является строгий дресс-код. Почти 18% респондентовиз-за этогопожертвовали бы своей карьерой.Кроме того стоит отметить, что чаще всего люди сомневаются или готовы отказаться от своего места в определенных профессиях. К таким относятся информaционные технологии, искусство и медиa. Маркетинг тоже входит в этот список.Тем не менее, процент тех, кто ставит работу на первое место, оказался выше. 39% участников опроса готовы согласиться на любой дресс-код ради карьеры.Отметим, в процессе исследования выяснилось, что у 11% респондентов уже соблюдают требования по наличию строгого внешнего вида. Еще 12% ради карьеры носят форму, выданную работодателем, сообщает .Напомним, уровень безработицы в России с каждым годом неумолимо растет. Так, по данным на январь 2019 года, 3,7 миллиона человек существуют без определенного рода деятельности.