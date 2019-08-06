Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта всерьез задумался о профессии биохимика. Осуществить свою мечту парень собирается в одном из университетов Сеула.

Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта всерьез задумался о профессии биохимика. Осуществить свою мечту парень собирается в одном из университетов Сеула.В минувший понедельник один из наследников АнджелиныДжоли и Брэда Питта, которого они усыновили в Камбодже, отметил свое 18-летие.Мэддокс не собирается идти по стопам родителей – парень мечтает статьбиохимиком. Известно, что в конце августа сын Анжделины Джоли покинет ее иотправиться исполнять задуманное в Суел в университет Енсе.О желании Мэддокса перебраться в Северную Корею сталоизвестно еще в ноябре прошлого года: тогда он вместе с мамой посетил Сеул поделам благотворительности, а заодно и заглянул в университет, в котором хочетучиться, пообщался с преподавателя и студентами, узнал многое об учебе в этомзаведении. Взгляд на этот город пал упарня неспроста: он уже давно изучает корейский язык и интересуется культурой даннойстраны.Источник, близкий к семье Анджелины Джоли, сообщилизданию People, что актриса поддержала решение сына, хотя и призналась, чтобудет очень скучать по нему. К слову, это не первое расставание, которое выпалона долю звезды: совсем недавно появилась новость, что дочь Анджелины Джоли Шайлоне желает больше оставаться с матерью. По словам западных СМИ, такое решениедевочка приняла из-за того, что не может смириться с поведением мамы и еепостоянной опекой. Также Шайло не может больше терпеть пристального внимания ксвоей персоне со стороны фанатов актрисы: она надеется, что жизнь с отцом будетспокойней.Как отреагировал на выбор сына звездный отец, поканеизвестно. Зато новость о переезде дочери привела Брэда Питта в полный восторг.