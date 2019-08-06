Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта всерьез задумался о профессии биохимика. Осуществить свою мечту парень собирается в одном из университетов Сеула.
Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта всерьез задумался о профессии биохимика. Осуществить свою мечту парень собирается в одном из университетов Сеула.
В минувший понедельник один из наследников Анджелины
Джоли и Брэда Питта, которого они усыновили в Камбодже, отметил свое 18-летие.
Мэддокс не собирается идти по стопам родителей – парень мечтает стать
биохимиком. Известно, что в конце августа сын Анжделины Джоли покинет ее и
отправиться исполнять задуманное в Суел в университет Енсе.
О желании Мэддокса перебраться в Северную Корею стало
известно еще в ноябре прошлого года: тогда он вместе с мамой посетил Сеул по
делам благотворительности, а заодно и заглянул в университет, в котором хочет
учиться, пообщался с преподавателя и студентами, узнал многое об учебе в этом
заведении. Взгляд на этот город пал у
парня неспроста: он уже давно изучает корейский язык и интересуется культурой данной
страны.
Источник, близкий к семье Анджелины Джоли, сообщил
изданию People, что актриса поддержала решение сына, хотя и призналась, что
будет очень скучать по нему. К слову, это не первое расставание, которое выпало
на долю звезды: совсем недавно появилась новость, что дочь Анджелины Джоли Шайло
не желает больше оставаться с матерью. По словам западных СМИ, такое решение
девочка приняла из-за того, что не может смириться с поведением мамы и ее
постоянной опекой. Также Шайло не может больше терпеть пристального внимания к
своей персоне со стороны фанатов актрисы: она надеется, что жизнь с отцом будет
спокойней.
Как отреагировал на выбор сына звездный отец, пока
неизвестно. Зато новость о переезде дочери привела Брэда Питта в полный восторг.