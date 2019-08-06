Злоумышленница по поддельному паспорту заказала и получила сим-карту от имени потерпевшей, позволившую в дальнейшем совершить хищение денежных средств с банковских счетов заявительницы...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Тверскому району и при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств со счетов банковских карт», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 62-летняя москвичка. Женщина сообщила, что с принадлежащих ей банковских счетов, открытых в одном из коммерческих банков, расположенном на улице Малая Дмитровка, похищены денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 1,5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Харьковском проезде задержали подозреваемую – 55-летнюю жительницу столицы. Установлено, что злоумышленница по поддельному паспорту заказала и получила сим-карту от имени потерпевшей, позволившую в дальнейшем совершить хищение денежных средств с банковских счетов заявительницы.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и на установление и задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60