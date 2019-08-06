Звезды увидели в кончине фэшн-директора ЦУМа страшный знак. И говорят, что это мистика.

Звезды увидели в кончине фэшн-директора ЦУМа страшный знак. И говорят, что это мистика.Не стало Аллы Вербер, фешн-директора ЦУМа, подруги главных отечественных знаменитостей. Многие звезды шепчутся, что ее забрала певица Юля Началова, с которой Вербер была дружна и которой помогала красиво выглядеть на сцене и в жизни.Алла Вербер помогала одеваться многим отечественным артистам, формировала вкус у населения и была героиней светской хроники. Еще зимой к ней в ЦУМ приходила за нарядами Началова, а в конце лета на свете нет на свете уже обеих... "Наверное, Юлечка и на том свете хотела быть стильной, вот и позвала свою подружку Аллу с собой", – считают некоторые артисты.Напомним, Алла Вербер скончалась после продолжительной болезни, которая спровоцировала одновременный отказ всех органов. Она умерла во время отпуска в Италии, в Форте-дей-Марми – как говорят, 61-летнюю работницу ЦУМ сразил инфаркт. Хотя еще несколько дней назад она плясала на юбилее композитора и продюсера Игоря Крутого.На похоронах Вербер, конечно, соберется весь артистический бомонд. И многие придут в нарядах, которые им устроила . Она позволяла брать вещи на примерку домой, часто делала хорошие скидки многим звездам, а порой и вовсе дарила брендовые вещи. Так что теперь героям экрана и сцены придется несладко.