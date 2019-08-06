Суд вынес приговор мужчине, который убил топором 11-летнего сына. Виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Печальный инцидент случился в октябре 2018 года. Обвиняемый, в момент совершения преступления, находился в нетрезвом состоянии.

Суд вынес приговор мужчине, который убил топором 11-летнего сына. Виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Печальный инцидент случился в октябре 2018 года. Обвиняемый в момент совершения преступления находился в нетрезвом состоянии. На почве возникших личных неприязненных отношений к своему 11-летнему сыну он нанес ребенку не менее четырнадцати ударов топором в голову и шею, что привело к его смерти.На сайте Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщается, что мужчина полностью признал свою вину. В заключении судебно-психиатрических экспертов указано, что обвиняемый мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими.Ранее сообщалось о задержании 80-летней пенсионерки Софьи Жуковой, получившей прозвище Сонька Сипатая, которая призналась в убийствах нескольких человек. Старушка кроваво расправилась с мужчиной, снимавшим у нее жилье.