Россия полностью сняла ограничения по времени пребывания граждан Южной Осетии на своей территории.

Россия полностью сняла ограничения по времени пребывания граждан Южной Осетии на своей территории.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба министерства внутренних дел РФ.Подчеркивается, что данное правило содержится в вступившем с 29 июля 2019 года в силу федеральном законе "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года".В МВД отметили, что граждане Южной Осетии обязаны, как и все, соблюдать порядок пребывания иностранцев на территории Российской Федерации — должны вставать на учет по месту пребывания по истечении 7 рабочих дней со дня приезда.Ранее в России пребывание граждан Южной Осетии было ограничено тремя месяцами.