Соединенные Штаты должны положить конец фактически сложившейся в обществе практике восхваления насилия, а также принять неотложные меры по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия, в первую очередь в законодательной сфере.

Соединенные Штаты должны положить конец фактически сложившейся в обществе практике восхваления насилия, а также принять неотложные меры по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия, в первую очередь в законодательной сфере.Как передает ТАСС, об этом в своем обращении заявил президент США Дональд Трамп, выступая в связи новыми случаями массового расстрела людей, произошедшими в выходные дни в штатах Техас, Огайо и Иллинойс, в результате которых погибли и были ранены более 80 человек.Глава Белого дома сообщил американцам, что с помощью ФБР необходимо усилить контроль за деятельностью радикальных группировок в Интернете, и предложил с помощью компаний-владельцев соцсетей, разработать механизм выявления лиц, собирающихся устроить массовые расстрелы.Трамп подчеркнул, что правительство страны намерено ужесточить законодательство США, направленное на борьбу с преступлениями на почве нетерпимости, и ввести смертную казнь за тяжкие деяния такого рода. Это он намерен поручить министерству юстиции.Кроме этого, по словам президента, в будущем руководство страны будет активнее добиваться лишения свободы психически больных лиц, способных на насилие, и лишать доступа таких граждан к огнестрельному оружию.Напомнив, что стрелявший в Эль-Пасо опубликовал в Сети манифест, "наполненный ненавистью на почве расизма", Трамп заявил, что в США нет места ненависти, расизму и идее о превосходстве белой расы. Он выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору и его народу в связи с гибелью их граждан в результате стрельбы в Эль-Пасо.