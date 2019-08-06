Телеведущая пожаловалась поклонникам, что разочарована концертом латиноамериканской певицы Дженнифер Лопес. За это Ксения Бородина была осмеяна известным блогером Леной Миро.

Телеведущая пожаловалась поклонникам, что разочарованаконцертом латиноамериканской певицы Дженнифер Лопес. За это Ксения Бородина была осмеянаизвестным блогером Леной Миро.Обозревательница обратила внимание на видео, котороеопубликовала теледива в соцсетях. "Мне очень сильно не хватило драйва", – говорит КсенияБородина после посещения выступления голливудской дивы."Ну, если под драйвом понимать пьянку вырвавшихся в караокекуриц-мамочек, то, наверное, да: в концертную программу Дженнифер Лопес такаяопция не входит", – врезала знаменитости Лена Миро в личном ЖЖ.После блогер раскритиковала внешность за несоответствиемодным тенденциям. "В 2019 году в почете – естественность. Посмотрите на макияжБородиной, на ее подстриженные по нелепой моде позавчерашнего дня брови, на тяжелые,пришитые ресницы, на откровенные яблоки филлеров в лице, включая лепешки губ",– не унималась Миро.На этом Лена не остановилась, она отметила, что речь ей слушать сложно. По мнению обозревательницы, телеведущая не может сформулироватьпростую мысль и имеет проблемы с дикцией. Напоследок знаменитость сравнили с "троечницей из ПТУ" и "откровенной гопницей"."Лучше бы балет по телеку крутили, как при "совке". Ну, илихоккей. Чем вот таких вот "ксюш", которым "не хватило драйва", – резюмировалаЛена Миро.