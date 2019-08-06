Телеведущая пожаловалась поклонникам, что разочарована
концертом латиноамериканской певицы Дженнифер Лопес. За это Ксения Бородина была осмеяна
известным блогером Леной Миро.
Телеведущая пожаловалась поклонникам, что разочарована
концертом латиноамериканской певицы Дженнифер Лопес. За это Ксения Бородина была осмеяна
известным блогером Леной Миро.
Обозревательница обратила внимание на видео, которое
опубликовала теледива в соцсетях. "Мне очень сильно не хватило драйва", – говорит Ксения
Бородина после посещения выступления голливудской дивы.
"Ну, если под драйвом понимать пьянку вырвавшихся в караоке
куриц-мамочек, то, наверное, да: в концертную программу Дженнифер Лопес такая
опция не входит", – врезала знаменитости Лена Миро в личном ЖЖ.
После блогер раскритиковала внешность за несоответствие
модным тенденциям. "В 2019 году в почете – естественность. Посмотрите на макияж
Бородиной, на ее подстриженные по нелепой моде позавчерашнего дня брови, на тяжелые,
пришитые ресницы, на откровенные яблоки филлеров в лице, включая лепешки губ",
– не унималась Миро.
На этом Лена не остановилась, она отметила, что речь ей слушать сложно. По мнению обозревательницы, телеведущая не может сформулировать
простую мысль и имеет проблемы с дикцией. Напоследок знаменитость сравнили с "троечницей из ПТУ" и "откровенной гопницей".
"Лучше бы балет по телеку крутили, как при "совке". Ну, или
хоккей. Чем вот таких вот "ксюш", которым "не хватило драйва", – резюмировала
Лена Миро.