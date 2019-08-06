Знаменитый супруги выразили скорбь на своих страничках
в Instagram. Они опубликовали последние совместные фото с покойной бизнесвумен
Аллой Вербер.
Знаменитый супруги выразили скорбь на своих страничках
в Instagram. Они опубликовали последние совместные фото с покойной бизнесвумен
Аллой Вербер.
Продюсер с певицей не верят тому, что их близкая
знакомая ушла из жизни. На снимках Валерия и Иосиф Пригожин вместе с Аллой
Вербер незадолго до смерти фэшн-директора ЦУМа.
По словам Валерии, она навсегда запомнит подругу, как
гостеприимного, заботливого и жизнерадостного человека. Артистка отметила, что
Алла Вербер умела дружить и понимала, что такое любовь. "Шок такой, что трудно
дышать… Это наше последнее с тобой фото", – подписала фото с бизнесвумен исполнительница.
В свою очередь Иосиф Пригожин выразил искренние соболезнования
семье покойной. По словам музыкального продюсера, он не хочет верить в
случившееся. Ведь только два дня назад он общался с Аллой Вербер и ничего не
предвещало беды.
"Слезы и ком в горле… Нам тебя будет
очень не хватать. Светлая память о тебе всегда будет в моем сердце", – написал
Пригожин. Он добавил, что их с Валерией подруга была полна жизненной энергии, профессиональна, дружелюбна,
гостеприимна и душевна. "Иногда даже с родственниками таких отношений не всегда
бывает. А какие у тебя были незабываемые огурчики", – отметил продюсер об
Напомним, о скоропостижной смерти фэшн-директора
ЦУМа стало известно 6 августа. Известно, что 61-летняя скончалась
из-за обширного инфаркта и отказа внутренних органов на фоне анафилактического
шока.