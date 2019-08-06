Знаменитый супруги выразили скорбь на своих страничках в Instagram. Они опубликовали последние совместные фото с покойной бизнесвумен Аллой Вербер.

Знаменитый супруги выразили скорбь на своих страничкахв Instagram. Они опубликовали последние совместные фото с покойной бизнесвуменАллой Вербер.Продюсер с певицей не верят тому, что их близкаязнакомая ушла из жизни. На снимках Валерия и Иосиф Пригожин вместе с АллойВербер незадолго до смерти фэшн-директора ЦУМа.По словам Валерии, она навсегда запомнит подругу, какгостеприимного, заботливого и жизнерадостного человека. Артистка отметила, чтоАлла Вербер умела дружить и понимала, что такое любовь. "Шок такой, что труднодышать… Это наше последнее с тобой фото", – подписала фото с бизнесвумен исполнительница.В свою очередь Иосиф Пригожин выразил искренние соболезнованиясемье покойной. По словам музыкального продюсера, он не хочет верить вслучившееся. Ведь только два дня назад он общался с Аллой Вербер и ничего непредвещало беды."Слезы и ком в горле… Нам тебя будеточень не хватать. Светлая память о тебе всегда будет в моем сердце", – написалПригожин. Он добавил, что их с Валерией подруга была полна жизненной энергии, профессиональна, дружелюбна,гостеприимна и душевна. "Иногда даже с родственниками таких отношений не всегдабывает. А какие у тебя были незабываемые огурчики", – отметил продюсер обНапомним, о скоропостижной смерти фэшн-директораЦУМа стало известно 6 августа. Известно, что 61-летняя скончаласьиз-за обширного инфаркта и отказа внутренних органов на фоне анафилактическогошока.