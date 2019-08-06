У новогодней столицы России - города Рязани - появился еще один город-побратим. Это итальянская Генуя. 3 августа, в День города, председателем Рязанской городской Думы Юлией Рокотянской и заммэра Генуи Арианна Вискольиози был подписан договор о дружбе и партнерстве, сообщает ГТРК Ока.

У новогодней столицы России — города Рязани — появился еще один город-побратим. Это итальянская Генуя. 3 августа, в День города, председателем Рязанской городской Думы Юлией Рокотянской и заммэра Генуи Арианна Вискольиози был подписан договор о дружбе и партнерстве, сообщает ГТРК "Ока".Знаменательного для обеих сторон события дожидались три года. Ведь еще в 2016-м появился протокол о многостороннем сотрудничестве. Подписание нынешнего договора открывает большие перспективы для дальнейшей дружбы и совместной плодотворной работе в самых разных областях. В первую очередь, речь идет, конечно, о сфере туризма. Как рассказала начальник департамента Генуи по продвижению Чезаре Джованни Торре, за 2019 год на севере Италии уже побывало более ста тысяч туристов. Их привлекают красивейшие дворцы, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Рязань тоже может предложить иностранным туристам много интересного. Город стал Новогодней столицей России. Основные мероприятия пройдут с 7 декабря 2019 года и до 7 января 2020 года. Гостей города и его жителей ждет Всероссийская ярмарка народных ремесел, Всероссийский фестиваль огня и света, парад новогодних игрушек и множество других праздничных мероприятий. Об этом сообщила и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина.Генуя — девятый город-побратим Рязани. Расстояние почти в два с половиной тысячи километров теперь существенно сократится, уверены участники события.