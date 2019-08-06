Отношения между Москвой и Минском накаляются. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет опасную игру, идя наперекор российским интересам, констатируют эксперты.

Отношения между Москвой и Минском накаляются. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет опасную игру, идя наперекор российским интересам, констатируют эксперты."Беларусь открыто объявила руководству России политическую войну", – пишет посвященный белорусской тематике Telegram-канал "Бульба престолов". Авторы напомнили, что Лукашенко последнее время предпринял ряд шагов, которые вступают в полное противоречие с политикой Кремля.Так, эксперты Telegram-канала отметили, что в конце июля в Минске прошел конгресс Свидетелей Иеговы – запрещенной в России экстремистской организации. Современную Белоруссию авторы назвали "Меккой российский либералов".Помимо прочего, продолжает "Бульба престолов", Лукашенко выстраивает отношения с отдельными российскими регионами. По мнению авторов, интересы Кремля в таком случае игнорируются."Интересно, как бы отреагировал , выстраивай Россия сепаратные отношения со, скажем, Могилевской областью. Вспомним ещё "грязную нефть" – и получим неиллюзорную угрозу национальной безопасности России", – отметили эксперты.Авторы Telegram-канала предупреждают: если Москва не возьмется за исправление ситуации, то получит "неожиданный, но предсказуемый удар в спину". "Частота взмахов кинжалом будет возрастать достаточно быстро, и к 2024 "спина" России будет представлять одну большую дыру", – резюмировали аналитики.Отношения между Россией и Белоруссией резко обострились в прошлом году. Москва настаивает на тесном сближении двух стран в рамках Союзного государства. не спешит, надеясь выбить у Путина очередную финансовую помощь и скидки на энергоносители.