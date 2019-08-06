Незалежная смогла найти альтернативу российскому дизелю. Об этом заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

Незалежная смогла найти альтернативу российскому дизелю. Об этом заявилпредставитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.Представитель Владимира Зеленского рассказал, что Украина планирует заместить российскиепоставки импортом топлива из ЕС и Белоруссии. Кроме того, он отметил, что онибудут поставки будут реализовываться через Мозырский нефтеперерабатывающийзавод. Он увеличит поставки дизеля в Незалежную в августе и сентябре этого годадо 260 тысяч тонн в месяц.Также Андрей Герус сообщил, что нефтетрейдеры смогли накопитьдополнительные запасы российского дизтоплива на нефтебазах и собираются их продавать.Речь идет о более 40 тысячах тонн, передает РИА Новости.Представительпрезидента Незалежной подчеркнул, что Киев не против поставок российского"в разумных рамках". При этом он пояснил, что главнымусловием является отсутствие рисков и угроз для стабильности рынка. Второеусловие – оплата всех соответствующих налогов.Напомним, с 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт сжиженного газаи дизельного топлива из нашей страны. Андрей Герус заявлял, что такое решение было принятов ответ на расширение российских экономических санкций. Сначала сбор за будет составлять 3,75%, а с 1 октября – 4%, на сжиженный газ – 1,75%и 3%.