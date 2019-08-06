Незалежная смогла найти альтернативу российскому дизелю. Об этом заявил
представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Незалежная смогла найти альтернативу российскому дизелю. Об этом заявил
представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Представитель Владимира Зеленского рассказал, что Украина планирует заместить российские
поставки импортом топлива из ЕС и Белоруссии. Кроме того, он отметил, что они
будут поставки будут реализовываться через Мозырский нефтеперерабатывающий
завод. Он увеличит поставки дизеля в Незалежную в августе и сентябре этого года
до 260 тысяч тонн в месяц.
Также Андрей Герус сообщил, что нефтетрейдеры смогли накопить
дополнительные запасы российского дизтоплива на нефтебазах и собираются их продавать.
Речь идет о более 40 тысячах тонн, передает РИА Новости.
Представитель
президента Незалежной подчеркнул, что Киев не против поставок российского
"в разумных рамках". При этом он пояснил, что главным
условием является отсутствие рисков и угроз для стабильности рынка. Второе
условие – оплата всех соответствующих налогов.
Напомним, с 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт сжиженного газа
и дизельного топлива из нашей страны. Андрей Герус заявлял, что такое решение было принято
в ответ на расширение российских экономических санкций. Сначала сбор за будет составлять 3,75%, а с 1 октября – 4%, на сжиженный газ – 1,75%
и 3%.