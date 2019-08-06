Федерация кикбоксинга России сообщила имена погибших в Севастополе чемпионки и вице-чемпионки мира. Утонувшими оказались Элина Гисмеева и Фатима Жагупова, которые являлись первыми номерами в сборной России по кикбоксингу.

Федерация кикбоксинга России сообщила имена погибших в Севастополе чемпионки и вице-чемпионки мира. Утонувшими оказались Элина Гисмеева и Фатима Жагупова, которые являлись первыми номерами в сборной России по кикбоксингу."Девочек нашли. Это Гисмеева Элина и Фатима Жагупова. Они– мастера спорта международного класса, первые номера сборной команды России по кикбоксингу, — цитирует представителя ФКР РИА Новости. – Для нас это большая потеря".Напомним, что обе спортсменки утонули на необорудованном пляже Севастополя во время шторма. В воду с пирса прыгнула сначала одна девушка, но начала тонуть. Ей на помощь поспешила подруга, но и она утонула.По факту происшествия организована доследственная проверка.