В Ачинске Красноярского края, где продолжаются взрывы боеприпасов на хранилище пороховых зарядов, пошел небольшой дождь, но он черного цвета. В самом Ачинске и пригородах виден столб дыма, слышен сильный грохот, гриб вырос до небес, сообщают в соцсетях местные жители и публикуют видео ЧП.

У деревни Каменка Ачинского района Красноярского края, где продолжаются взрывы на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, пошел небольшой дождь, но "он черного цвета", передает "Интерфакс".В самом Ачинске и пригородах виден столб дыма, слышен сильный грохот, "гриб" вырос до небес, сообщают в соцсетях местные жители и публикуют видео ЧП.Ранее сообщалось, что из окрестностей города эвакуируют около 10 тысяч человек. Многие пытаются уехать в сторону Красноярска самостоятельно, в результате на дороге образовалась многокилометровая пробка.У кого есть возможность, берут попутчиков. В одну машину, как сообщает Еnisey.tv, уместились сразу 9 человек.В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, сообщает РИА Новости. Задерживаются поезда.Местные жители продолжают присылать видео взрывов — уже на фоне ночного неба.По официальным данным, пока известно о семи пострадавших. Некоторые СМИ передали информацию об одном погибшем и пропавшем без вести, но официально эта информация не подтверждена.На место направлены два пожарных поезда.Губернатор Красноярского края Александр Усс в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что радиус опасной зоны до конца еще не определен – "это будет зависеть от того, какие боеприпасы могут взрываться". При этом он не исключил, что пожар на складе будет распространяться.Производить оценку ущерба, однако, по словам Усса, пока не стоит. "Есть выбитые окна, поврежденные стены, но до настоящего времени поселок серьезно не пострадал", — сообщил губернатор Красноярского края.