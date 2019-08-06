Фигурант, похитивший двухколесный транспорт из подъезда дома, был задержан по горячим следам.

В ОМВД России по Александровскому району обратилась 40-летняя местная жительница, сообщившая, что из подъезда дома был похищен принадлежащий ей велосипед. Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила 12000 рублей.Сотрудники полиции по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личность и задержали подозреваемого в хищении, 39-летнего жителя города Александрова. Правоохранителям задержанный пояснил, что велосипедом планировал пользоваться сам.Похищенное имущество было изъято полицейскими.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.