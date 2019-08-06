Лидер фракции Справедливая Россия в Госдуме Сергей Миронов предложил создать специальную рабочую группу, которая займется изучением возможного вмешательства во внутренние дела России из-за рубежа. Соответствующий вопрос парламентарий призвал обсудить на внеочередном заседании Совета нижней палаты.
Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил создать специальную рабочую группу, которая займется изучением возможного вмешательства во внутренние дела России из-за рубежа. Соответствующий вопрос парламентарий призвал обсудить на внеочередном заседании Совета нижней палаты.
С предложением о создании рабочей группы лидер
"Справедливой России" обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
"У нас есть возможность получить эти материалы – о возможных или
осуществленных действиях по вмешательству в избирательную кампанию РФ, иными
словами – вмешательство в наши внутренние дела", – цитирует депутата
"Интерфакс".
В рабочую группу должны войти представители всех думских
фракций, уверен Миронов. От фракции "СР" он предложил члена комитета
нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Николая Рыжака.
По словам парламентария, недопустимо наблюдать за попытками
манипулирования действиями людей, а также их намерениями относительно выборов.
Миронов призвал "приступить к спокойному расследованию того, что
произошло, и есть ощущение, что ещё будет происходить".
Вместе с тем политик отметил, что эсеры выступают против
муниципального фильтра, а также считают, что единый день голосования должен
быть перенесен на более поздний срок. При этом он подчеркнул, что
незарегистрированные партии или отдельные политики всегда имеют возможность
обратиться в суд.
"Мы считаем, наша партия считает, я, как гражданин
России, считаю, что это (вмешательство во внутренние дела. – Прим. Ред.)
недопустимо. Россия – суверенная страна, и мы сами разберемся, что у нас здесь
происходит и никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", -
резюмировал Миронов.
Напомним, ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила о
вмешательстве США и Германии во внутренние дела страны. Она напомнила, что на
сайте дипмиссии Соединенных Штатов был размещен маршрут "мирного шествия
по Бульварному кольцу" 3 августа. "90% информации как раз призывало
людей подключиться к этому мероприятию", – заявила официальный
представитель внешнеполитического ведомства.