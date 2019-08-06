Лидер фракции Справедливая Россия в Госдуме Сергей Миронов предложил создать специальную рабочую группу, которая займется изучением возможного вмешательства во внутренние дела России из-за рубежа. Соответствующий вопрос парламентарий призвал обсудить на внеочередном заседании Совета нижней палаты.

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил создать специальную рабочую группу, которая займется изучением возможного вмешательства во внутренние дела России из-за рубежа. Соответствующий вопрос парламентарий призвал обсудить на внеочередном заседании Совета нижней палаты.С предложением о создании рабочей группы лидер"Справедливой России" обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину."У нас есть возможность получить эти материалы – о возможных илиосуществленных действиях по вмешательству в избирательную кампанию РФ, инымисловами – вмешательство в наши внутренние дела", – цитирует депутата"Интерфакс".В рабочую группу должны войти представители всех думскихфракций, уверен Миронов. От фракции "СР" он предложил члена комитетанижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Николая Рыжака.По словам парламентария, недопустимо наблюдать за попыткамиманипулирования действиями людей, а также их намерениями относительно выборов.Миронов призвал "приступить к спокойному расследованию того, чтопроизошло, и есть ощущение, что ещё будет происходить".Вместе с тем политик отметил, что эсеры выступают противмуниципального фильтра, а также считают, что единый день голосования долженбыть перенесен на более поздний срок. При этом он подчеркнул, чтонезарегистрированные партии или отдельные политики всегда имеют возможностьобратиться в суд."Мы считаем, наша партия считает, я, как гражданинРоссии, считаю, что это (вмешательство во внутренние дела. – Прим. Ред.)недопустимо. Россия – суверенная страна, и мы сами разберемся, что у нас здесьпроисходит и никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", -резюмировал Миронов.Напомним, ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила овмешательстве США и Германии во внутренние дела страны. Она напомнила, что насайте дипмиссии Соединенных Штатов был размещен маршрут "мирного шествияпо Бульварному кольцу" 3 августа. "90% информации как раз призывалолюдей подключиться к этому мероприятию", – заявила официальныйпредставитель внешнеполитического ведомства.