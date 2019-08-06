Необходимо создать для граждан возможность выкупа субсидируемых билетов через онлайн-платформы. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции Единая Россия Сергей Боярский. Парламентарий направил соответствующее письмо министру транспорта Евгению Дитриху.

Необходимо создать для граждан возможность выкупа субсидируемых билетов через онлайн-платформы. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции "Единая Россия" Сергей Боярский. Парламентарий направил соответствующее письмо министру транспорта Евгению Дитриху.В документе предлагается разрешить гражданам приобретатьсубсидируемые авиабилеты в интернете, в том числе путем авторизации черезпортал "Гослуслуги". Это подтвердит право гражданина насоответствующий тариф, отметил Боярский. Такой подход позволит авиакомпаниям"идти в русле цифрового развития страны", цитирует парламентарияПо словам единоросса, в Центр поддержки гражданскихинициатив, который он координирует, поступило обращение Общероссийскогообъединения пассажиров с просьбой обратить внимание на ситуацию ссубсидированием покупки авиабилетов. Парламентарий отметил, что граждане,имеющие право приобрести билеты по специальному тарифу, вынуждены стоять вочереди в кассы.На Дальнем Востоке этот процесс может занять до 30 часов,уточнил единоросс. "При этом жители многих регионов не имеют возможностивоспользоваться своим правом в связи с отсутствием касс авиакомпаний,реализующих субсидируемые авиабилеты", – подчеркнул Боярский.Так, в Великом Новгороде отсутствует даже касса"Аэрофлота" – крупнейшего отечественного авиаперевозчика, посетовалпарламентарий. По его словам, для покупки билета местным жителям приходитсяездить в Москву или Санкт-Петербург. А это дополнительные затраты, поэтому самсмысл субсидирования теряется, уточнил Боярский.Напомним, ранее в "Единой России"рассчитывать штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в размере3% от провозной платы за каждый час задержки. Соответствующую инициативуГосдума будет рассматривать в осеннюю сессию, которая начнется в сентябре.