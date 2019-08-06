Необходимо создать для граждан возможность выкупа субсидируемых билетов через онлайн-платформы. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции Единая Россия Сергей Боярский. Парламентарий направил соответствующее письмо министру транспорта Евгению Дитриху.
Необходимо создать для граждан возможность выкупа субсидируемых билетов через онлайн-платформы. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции "Единая Россия" Сергей Боярский. Парламентарий направил соответствующее письмо министру транспорта Евгению Дитриху.
В документе предлагается разрешить гражданам приобретать
субсидируемые авиабилеты в интернете, в том числе путем авторизации через
портал "Гослуслуги". Это подтвердит право гражданина на
соответствующий тариф, отметил Боярский. Такой подход позволит авиакомпаниям
"идти в русле цифрового развития страны", цитирует парламентария
.
По словам единоросса, в Центр поддержки гражданских
инициатив, который он координирует, поступило обращение Общероссийского
объединения пассажиров с просьбой обратить внимание на ситуацию с
субсидированием покупки авиабилетов. Парламентарий отметил, что граждане,
имеющие право приобрести билеты по специальному тарифу, вынуждены стоять в
очереди в кассы.
На Дальнем Востоке этот процесс может занять до 30 часов,
уточнил единоросс. "При этом жители многих регионов не имеют возможности
воспользоваться своим правом в связи с отсутствием касс авиакомпаний,
реализующих субсидируемые авиабилеты", – подчеркнул Боярский.
Так, в Великом Новгороде отсутствует даже касса
"Аэрофлота" – крупнейшего отечественного авиаперевозчика, посетовал
парламентарий. По его словам, для покупки билета местным жителям приходится
ездить в Москву или Санкт-Петербург. А это дополнительные затраты, поэтому сам
смысл субсидирования теряется, уточнил Боярский.
Напомним, ранее в "Единой России"
рассчитывать штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в размере
3% от провозной платы за каждый час задержки. Соответствующую инициативу
Госдума будет рассматривать в осеннюю сессию, которая начнется в сентябре.