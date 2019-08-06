Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверкуВ Костромской области водитель автомобиля «КИО» в состоянии алкогольного опьянения сбил несовершеннолетнюю девушку. От полученных травм 16-летняя школьница скончалась в больнице.По оперативным данным, трагедия случилась вечером 5 августа у деревни Федорково Красносельского района. Девушка шла по обочине в попутном направлении. За рулем машины «КИО» находился врач наркологического диспансера города Иваново. По данным правоохранителей, мужчина был пьян. С черепно-мозговой травмой в состоянии комы девушку доставили в Волгореченскую городскую больницу, где около часа ночи она скончалась.Полиция проводит проверку.