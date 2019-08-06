Накануне самолет British Airways задымился незадолго до приземления. В Сети появилось видео, снятое очевидцами с борта воздушного корабля.

Накануне самолет British Airways задымился незадолго до приземления. В Сети появилось видео, снятое очевидцами с борта воздушного корабля.Лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Валенсии (Испания). Причиной стало сильное задымление, которое началось за 10 минут до посадки.Рейс BA422 вылетел из Хитроу (Лондон) днем понедельника – 6 августа.Как утверждает авиакомпания, у Airbus A321 возникли проблемы технического плана. Но один из очевидцев, в свою очередь, рассказал, что у самолета загорелся двигатель.Кроме того, пассажиры уверяют, что экипаж не делал никаких официальных заявлений по поводу случившегося. Казалось, белый дым проникал через систему кондиционирования воздуха в салон, сообщает телеканал "360"."Нам известно об инциденте с одним из наших самолетов в Валенсии. Мы выпустим дополнительную информацию, как только она у нас появится", – пояснил представитель British Airways.На борту воздушного судна находились 175 пассажиров, два пилота и шесть бортпроводников. Всех людей эвакуированы при помощи надувного трапа. Когда их спускали, возле самолета уже дежурили сотрудники аварийных служб."Невозможно было разглядеть людей в двух метрах от себя", – рассказала летевшая злополучным рейсом женщина.Отметим, посадка самолета прошла более или менее плавно. Дым проник и в кабину пилотов – им пришлось надеть противогазы.