06.08.2019

2019-08-06 16:40:23

В Подмосковье на помойке нашли сотни недоставленных писем

В Одинцовском районном округе мужчина нашел на помойке письма, которые должен был доставить почтальон местным жителям. О своей находке он рассказал в социальных сетях.



"Спустился выкинуть мусор и случайно обнаружил это. Посмотрите, что происходит с нашей почтой. Думаю, все должны об этом знать", – обратился мужчина к пользователям.



По факту произошедшего Управление Федеральной почтовой связи проводит проверку. Сотрудник, выбросивший письма, будет уволен, передает.