Из лесополосы в Подмосковье спасатели на носилках вынесли 54-летнего грибника. Мужчина пропал восемь дней назад. Потерявшийся страдает потерей памяти. Его искали полицейские, волонтеры Лиза Алерт, спасатели 32-го отряда и работники пожарной части 292 Шатурского территориального управления Мособлпожспаса.

Из лесополосы в Подмосковье спасатели на носилках вынесли 54-летнего грибника. Мужчина пропал восемь дней назад. Потерявшийся страдает потерей памяти. Его искали полицейские, волонтеры "Лиза Алерт", спасатели 32-го отряда и работники пожарной части 292 Шатурского территориального управления Мособлпожспаса.Заплутавшего в лесу мужчину нашел другой грибник, отправившийся в лес за его дарами, сообщает ТАСС. 54-летний заблудившийся мужчина был физически истощен и обезвожен. Спасатели оказали найденному первую помощь.