Оставаться в школе дети смогут и после уроков, посещая кружки по хореографии, изо, театру, робототехнике и спортивные секции

Оставаться в школе дети смогут и после уроков, посещая кружки по хореографии, изо, театру, робототехнике и спортивные секцииВ День знаний, 1 сентября, в Собинке, в новом микрорайоне на улице Гагарина, распахнёт свои двери новая современная школа на тысячу мест. Она снимет часть нагрузки с действующих образовательных учреждений города, в которых занятия пока ведут в 2 смены. Школу построили в рамках нацпроекта «Образование», на её создание направили 647,6 млн рублей.Просторное 3-этажное здание имеет 3 блока: для начальной школы, для среднего и старшего звена. Также здесь предусмотрели спальни и игровые комнаты для младших школьников, уютную столовую на 350 мест, большой спортивный зал с душевыми и раздевалками, классы-лаборатории по физике и химии, компьютерные классы, кабинеты иностранного языка, психолога, изо-студия, зал для хореографии и тренажёрный зал.Также здесь есть отдельный медицинский блок, в котором кабинеты врача и процедурную оборудовали в соответствии с современными требованиями.Оставаться в школе дети смогут и после уроков, посещая кружки по хореографии, изо, театру, робототехнике и спортивные секции.