Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают в Греции. К такому выводу пришли особо наблюдательные репортеры.

Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают в Греции. К такому выводу пришли особо наблюдательные репортеры.Максим Виторган и Ксения Собчак объявили о своем расставании в марте. С тех пор, по мнению некоторых СМИ и заинтересованной общественности, актер публиковал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram посты, в которых явно сквозили горечь и обида. Поклонники были убеждены, что Максим тяжело переживал расставание с женой.Ведь, считают фанаты, он был практически унижен интрижкой, которую у всех на глазах закрутила Ксения Собчак с режиссером Константином Богомоловым. А непонятная потасовка, в которой якобы поучаствовали любовник скандально известной телеведущей и ее супруг, сыграла против Максима Виторгана.Впрочем, по мнению тех же поклонников, в этой истории жертвой явно стал именно актер, и теперь к нему относятся куда снисходительнее, чем к его бывшей жене. Поэтому известие о том, что у артиста закрутился роман с молодой актрисой Нино Нинидзе, общественность восприняла с радостью. Блогер Лена Миро, известная своим острым языком, сразу определила, что новая возлюбленная Максима Виторгана моложе и красивее Ксении Собчак, чего та якобы не может перенести.Дальше – больше. Особо наблюдательные поклонники и репортеры, внимательно проанализировав личные странички пары в Instagram, сделали вывод, что те отдыхают в Греции. Подозрительно похожие ракурсы и виды Максим и Нино обнародовали: оба сняли лазурное море и голубое небо с движущегося катера (или яхты).Зато и Виторган и Нинидзе предпочли не показывать общественности друг друга. Пока актеры не афишируют свой роман и не комментируют его. Впрочем, поклонники и журналисты уже сделали определенные выводы.