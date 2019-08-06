"ВКонтакте" начала тестирование функции скрытия счетчиков "лайков" и репостов под постами пользователей. Об этом сообщил директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.

"ВКонтакте" начала тестирование функции скрытия счетчиков "лайков" и репостов под постами пользователей. Об этом сообщил директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов."Мы тестируем разные отображения социальных кнопок под постами в ленте новостей. Один из вариантов - "лайки" и репосты без счетчиков", - отметил он.По словам Законова, изначально "лайки" демонстрировали "коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента".Представитель соцсети уточнил, что в тестировании участвует небольшая аудитория. "В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей", - добавил он.Ранее сообщалось, что Instagram начал скрывать количество "лайков" под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. Согласно нововведениям, точное количество положительных откликов доступно только автору поста, его подписчики не видят счетчик "лайков". В мае соцсеть начала тестировать эту функцию в Канаде.