Участвовать в преступной схеме она уговорила своего знакомого

Участвовать в преступной схеме она уговорила своего знакомогоЖительница Владимира оформила в одном из банков города крупный кредит на подставное лицо. 3 миллиона рублей якобы предназначались для покупки недвижимости.Женщина предоставила в банк подложные документы на имя своего знакомого, который был согласен участвовать в преступной схеме за 50 тысяч рублей. Документы содержали ложные сведения о месте работе и доходах мужчины. Как выяснилось, мошенница изначально не собиралась возвращать полученные деньги. Она потратила их на собственные нужды.За мошенничество в особо крупном размере женщине грозит до 10-ти лет лишения свободы.