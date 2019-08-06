Изменение будет действовать с 11 августа

Изменение будет действовать с 11 августаВладимирский автовокзал отменяет 10 регулярных рейсов между городами. Изменение будет действовать с 11 августа.Речь идёт о маршрутах: «Владимир – Вязники», «Вязники – Москва», «Владимир – Иваново», «Владимир - Москва через г.Юрьев-Польский», «Владимир - Нижний Новгород», «Нижний Новгород – Владимир», «Владимир – Рязань», «Иваново – Рязань».Напомним, со 2-го июля госпредприятие "Владимирский автовокзал" возглавляет Павел Лёвин. Тогда же стало известно о большом долге предприятия - 18 миллионов рублей.Пока перевозить владимирцев в Москву, Иваново, Нижний Новгород и Рязань будут автобусные предприятия соседних городов.