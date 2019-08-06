Сабина Агаларова попала в аварию в Москве. В машину сестры
российского музыканта, предпринимателя Эмина Агаларова влетел грузовик.
Сабина Агаларова попала в аварию в Москве. В машину сестры
российского музыканта, предпринимателя Эмина Агаларова влетел грузовик.
ДТП произошло сегодня, 6 июля, на пересечении улиц Обручева
и Профсоюзной. Сабина двигалась в потоке машин на Bentley, когда в нее
врезалась "Газель".
К счастью, Агаларова отделалась легким испугом. А вот ее
авто класса "люкс" помяли.
"Мы стояли на светофоре под красный сигнал, когда сзади в
нас влетел грузовик. Оказалось, что в этот грузовик сзади тоже въехала фура,
водитель которой перепутал зеленую стрелку светофора с основным сигналом. Мы
все живы, никто не пострадал, – рассказала журналистам сестра знаменитости.
В случившемся уже разбираются представители ГИБДД. Необходимо
установить виновника аварии, в которой пострадало несколько машин. Об этом
сообщает сайт .
Отметим, что в этом году уже сталкивалась с неприятностями.
В феврале вокруг ее имени разгорелся крупный скандал. Девушка является владелицей
торговых площадей в одном из столичных торговых центров. Тогда Сабина не получила от
арендаторов два миллиона за наем помещений. Чтобы поставить на место недобросовестных
клиентов, девушка забрала выставленные там дизайнерские платья общей стоимостью в 38
миллионов рублей.
Напомним, несколько месяцев назад вновь стала
матерью. Девушка родила дочь, которую назвали Алексой.
Сестра знаменитого артиста растит дочь Дану и сына Адама.