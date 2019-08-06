Сабина Агаларова попала в аварию в Москве. В машину сестры российского музыканта, предпринимателя Эмина Агаларова влетел грузовик.

Сабина Агаларова попала в аварию в Москве. В машину сестрыроссийского музыканта, предпринимателя Эмина Агаларова влетел грузовик.ДТП произошло сегодня, 6 июля, на пересечении улиц Обручеваи Профсоюзной. Сабина двигалась в потоке машин на Bentley, когда в нееврезалась "Газель".К счастью, Агаларова отделалась легким испугом. А вот ееавто класса "люкс" помяли."Мы стояли на светофоре под красный сигнал, когда сзади внас влетел грузовик. Оказалось, что в этот грузовик сзади тоже въехала фура,водитель которой перепутал зеленую стрелку светофора с основным сигналом. Мывсе живы, никто не пострадал, – рассказала журналистам сестра знаменитости.В случившемся уже разбираются представители ГИБДД. Необходимоустановить виновника аварии, в которой пострадало несколько машин. Об этомсообщает сайт .Отметим, что в этом году уже сталкивалась с неприятностями.В феврале вокруг ее имени разгорелся крупный скандал. Девушка является владелицейторговых площадей в одном из столичных торговых центров. Тогда Сабина не получила отарендаторов два миллиона за наем помещений. Чтобы поставить на место недобросовестныхклиентов, девушка забрала выставленные там дизайнерские платья общей стоимостью в 38миллионов рублей.Напомним, несколько месяцев назад вновь сталаматерью. Девушка родила дочь, которую назвали Алексой.Сестра знаменитого артиста растит дочь Дану и сына Адама.