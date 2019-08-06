Так холодно в начале августа не было с 1960 года

Так холодно в начале августа не было с 1960 годаСиноптики рассказали, что 5 августа во Владимире был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха 1960 года (+6,1 °C) и составил +5 °C.Буквально на днях, 29 июля, во Владимире зарегистрировали еще один рекорд: впервые с 1956 года был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха-+6,3 °C. Ровно 63 года назад было теплее – +8,5 °C.Специалисты Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведут статистику минимальных и максимальных значений температуры воздуха с 1932 года, поэтому могут фиксировать погодные экстремумы.