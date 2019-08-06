Контрактник решил показать свое мнимое превосходство

Контрактник решил показать свое мнимое превосходствоВо Владимире контрактника признали виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, которые связаны с унижением чести и достоинства сослуживцев. По приговору военного суда, ближайшие 3 месяца ему придется провести в дисциплинарной воинской части.Как рассказали в военном следственном отделе, солдат решил показать своё мнимое превосходство над сослуживцами и потребовал, чтобы они разделись по пояс и построились в шеренгу лицом к стене. Пеной для бритья он нарисовал на спине каждого буквы, получив фразу «С 8 марта!».Затем контрактник сфотографировал своё произведение искусства и выложил в соцсетях.