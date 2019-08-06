Мусорная реформа должна начаться с 2020 года

Мусорная реформа должна начаться с 2020 годаАрбитражный суд Владимирской области отменил решение о приостановке конкурса по выбору региональных операторов по обращению с твердыми-коммунальными отходами. Конкурсный отбор возобновится по всем 3-м зонам, сообщили в пресс-службе областной администрации.В ближайшее время определят победителя конкурса по зоне №3, в которую вошли Гусь-Хрустальный, Муром, Меленковский, Муромский и Селивановский районы. Всего на участие в конкурсе по этой территории поступило 10 заявок.Напомним, 2-го августа суд вынес определение о приостановке конкурса региональных операторов по обращению с ТКО, который проводит обладминистрация.Решение вынесли в соответствии с иском от ООО «Автобан», который в 2018 году стал победителем аналогичного конкурса и потребовал признать его право стать региональным оператором и заключить с ним соответствующее соглашение.Департамент природопользования и охраны окружающей среды не согласился с решением суда, полагая, что «Автобан» пытается «злоупотреблять свои правом». По заявлению обладминистрации, вынесенное судом постановление останавливает действие мусорной реформы из-за коммерческих интересов лишь одной организации.Переход на новую систему обращения с отходами происходит в РФ во исполнение Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Проект подразумевает разработку территориальной схемы и региональной программы по обращению с отходами, а также выбор регионального оператора по обращению с ТКО. Мусорная реформа должна начаться во Владимирской области с 2020 года.