Риту Дакоту и Влада Соколовского сняли вместе. Рядом с артистами оказались их самые близкие люди.

Риту Дакоту и Влада Соколовского сняли вместе. Рядом с артистами оказались их самые близкие люди.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Рита Дакота опубликовала запись, сделанную во время прогулки с бывшим мужем, певцом Владом Соколовским, их дочкой Мией и родителями. "Это видео ужасного качества, но самого лучшего содержания", – убеждена Рита Дакота.Певица отметила, что прошел год, как они с Владом Соколовским расстались. "И эту "годовщину" мы встретили вот так. Впервые. Вместе. Мы гуляли с Мией и моим папой, которого отпустили к нам на полдня с реабилитации. Влад качает Мию на качелях, а папа (трезвый, живой папочка..) – меня", – объяснила артистка."Два папы качают двух дочек. Три поколения, безусловная любовь вопреки, чистейшее красивое при-ня-ти-е.. Это не постановка, это случайные кадры, которые мама Влада снимала для моей мамы (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала певица.Рита призналась, что этот год научил ее многому, но главное – любви. "Я люблю своего отца, и люблю отца своего ребенка. Люблю, как ЛЮДЕЙ. Люблю как ДУШИ, у которых свой сложный и красивый путь к свету. Ну а я просто буду рядом. Всегда", – пообещала исполнительница.Дакота с благодарностью относится к приобретенному опыту. "Вселенная, спасибо тебе за этот опыт, за эти осознания и за эту возможность чувствовать любовь и благодарность в каждом моменте", – заключила певица.Напомним, и расстались из-за многочисленных измен артиста. Причем, по словам певицы, даже родные знали о его неверности. А ей открыли глаза в самую последнюю очередь.