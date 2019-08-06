06.08.2019

2019-08-06 12:35:24

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (28(9673) от 06 августа 2019 года).

НЕЛЕГАЛЬНАЯ «МОСКВИЧКА»

Полицейский автобус, визжа тормозами, резко остановился у ворот строительной площадки ООО «СК Антром». Было ещё раннее утро, когда не только люди, но и птицы спят. Читайте на странице 2.



В ПЕРВОПРЕСТОЛЬНУЮ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

— Зажимаем вот так ногу, — полковой кузнец старший сержант полиции Иван Меляков аккуратно охватывает руками заднюю ногу лошади и рассказывает: — Теперь чистим копыто, — он начинает готовить коня с экстравагантным именем Жерафле к ковке. Продолжение на странице 3.



«ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ — ЭТО ЖЕЛАННОЕ И НЕОБХОДИМОЕ» ОЦЕНКА ОТ ГРАЖДАН — ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА!

На сайте столичного сегмента ЕПГУ, Единого портала государственных услуг нашей страны, одна из жительниц севера мегаполиса в конце весны прошлого года по достоинству оценила энергичный и качественный труд специалистов отделения по вопросам миграции (ОВМ) отдела МВД России по Бескудниковскому району САО Москвы. Продолжение на страницах 4 и 5.



СОХРАНЯЯ ЖИЗНИ

Участнице Великой Отечественной войны Екатерине ЕГОРОВОЙ исполнилось 95 лет. Более 40 из них она проработала в 1­й ведомственной поликлинике. Читайте на странице 5.



МАМА, ПАПА, ПЯТЕРО ДЕТЕЙ — ВСЕГО СЕМЬ «Я»

До того, как стать начштаба ОМВД России по району Алексеевский, майор полиции Юлия ЧЕПУРНОВА отработала 11 лет в подразделении по делам несовершеннолетних. И — никуда не деться — приходилось регулярно сталкиваться с одной занятной ситуацией. Читайте на странице 6.



ОБУЗДАВШИЙ ОГОНЬ

Сергей Игнатьевич Постевой — Герой Советского Союза, бравый огнеборец. Он родился 7 октября 1921 года в деревне Глыбочка Трубчевского уезда Брянской губернии в крестьянской семье. Подробности читайте на странице 7.



ЕСТЬ ДИНАМИКА!

По итогам оперативно-служебной деятельности в первой половине текущего года УВД по ЗелАО заняло первое место среди окружных управлений внутренних дел. Читайте на странице 8.



БЕЗОПАСНОСТЬ — СООБЩА

В немалой степени залогом успешной деятельности УВД, особенно самых боевых его подразделений, является повседневная и кропотливая работа кадровой службы по комплектованию полиции личным составом. Читайте на странице 8.



ВОР «НА ПРОВОДЕ»

Один из самых распространённых видов мошенничества — телефонный. Злоумышленники широко используют мобильные сети. Они надеются легко замести следы и избежать ответственности. Читайте на странице 8.



НЕ НАГРАДЫ ВАЖНЫ, А ПАМЯТЬ

В 1959 году было принято решение об открытии в строящемся Зеленограде 94-го отделения милиции г. Москвы. О минувшем времени, о том, как в подразделениях полиции готовятся встретить предстоящий юбилей, рассказал заместитель председателя Совета ветеранов УВД по ЗелАО полковник милиции Станислав ДЬЯКОВ. Продолжение на странице 9.



БЕЗ СТРАХА, НО С ТРЕПЕТОМ

Сотрудники Центра кинологической службы УВД по ЗелАО провели для детей экскурсию, во время которой рассказали о службе в полиции, познакомили со своими четвероногими помощниками. Читайте на странице 9.



ДЕЛИТЬСЯ ПОЗИТИВОМ

Уже почти год в группе по связям со средствами массовой информации УВД по ЗелАО плодотворно работает референт Яна НИКИТЕНКО. Её трудовой день включает чтение и обработку сводки происшествий, написание текстов, фотографирование и видеосъёмку задержанных, согласование материалов. Подробности читайте на странице 9.



СМЕРТОНОСНЫЕ МИФЫ

На минувшей неделе на юго-востоке столицы был ликвидирован наркопритон. По подозрению в его организации оперативники окружного отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 43-летнего москвича. Мужчина неоднократно предоставлял зависимым от наркотиков людям своё жилье. Читайте на странице 11.



СДАТЬ ОРУЖИЕ!

Незаконный оборот оружия занимает особую нишу в структуре преступности страны вообще и Москвы в частности. Это противоправное действие является одним из факторов, в значительной мере осложняющих криминогенную обстановку. Читайте на странице 11.



«ЧАСЫ» ОСТАНОВИЛИСЬ НАВСЕГДА

Вряд ли открою истину, если сообщу, что такой некогда абсолютно утилитарный аксессуар, как наручные часы, в наши дни стал мерилом богатства, могущества и даже влияния. Каждый в той или иной мере «уважающий себя» мужчина должен иметь «статусные» часы. Продолжение на странице 11.



КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ИВАНА ЧЕЛЯДКО

В довоенное время в составе научно-технического отделения Отдела уголовного розыска (так в то время официально именовался легендарный МУР) столичной милиции признанным криминалистом являлся эксперт НТО Иван ЧЕЛЯДКО. За успешную профессиональную деятельность Иван Александрович удостоился целого ряда поощрений, в том числе был награждён орденом Красной Звезды. Подробности читайте на странице 12.



НАУКА УПРАВЛЯТЬ

Управлять — это уметь добиваться результатов в соответствии с поставленными целями, используя труд, интеллект, мотивы других людей. Если человек обладает выраженными лидерскими качествами, но не владеет теоретической базой знаний по управлению организациями и людьми, может ли стать он хорошим управленцем? Читайте на странице 13.



МИЛИЦИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Слово «милиция» в нашем сознании прочно ассоциируется с советским периодом истории. Но слово это вошло в обиход задолго до Октябрьской революции. Читайте на странице 14.



ЛОБНОЕ МЕСТО

Лобное место — памятник древнерусского зодчества, расположенный в Москве на Красной площади, установленный по преданию в начале XVI века. Продолжение на странице 14.



КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ XVI ВЕКА

Побывав на удивительной выставке «Евангелие Исаака Бирева» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (её можно посетить до 25 августа, вход свободный), я получила от куратора выставки — ведущего научного сотрудника, кандидата филологических наук Ларисы Алёхиной обстоятельный ответ на вопрос о том, чем может быть интересна эта выставка нашим стражам порядка. Подробности читайте на странице 15.



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