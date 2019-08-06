Выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) серьезно осложнил ситуацию в мире и породил фундаментальные риски для всех. Об этом 5 августа заявил Владимир Путин. Президент РФ провел оперативное совещание Совбеза.

Выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) серьезно осложнил ситуацию в мире и породил фундаментальные риски для всех. Об этом 5 августа заявил Владимир Путин. Президент провел оперативное совещание Совбеза, на котором подчеркнул, что Россия не отказывается от взятых на себя обязательств и не будет размещать ракеты там, где нет таких же американских, и поручил министерству обороны, МИДу и Службе внешней разведки тщательно следить за дальнейшими шагами США.Выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности угрожает всей системе мировой безопасности. Речь об этом шла 5 августа на заседании Совбеза. Специальное заявление об этом сделал Владимир Путин."Ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне. Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия. Мы не можем игнорировать сложившееся положение дел, довольствоваться ничем не обеспеченными со стороны американских коллег и их союзников декларациями о миролюбии", — сказал Путин.Россия пыталась спасти договор и до сих пор готова к диалогу: объявила мораторий на размещение новых крылатых ракет. Все еще есть надежда на дипломатические методы."Именно США стали могильщиками договора. Сейчас поезд ушел. Единственный путь — реалистичный и разумный, который мы предлагаем, — это согласие стран НАТО во главе с США на мораторий, аналогичный российскому", — отметил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Договор 1987 года, подписанный Горбачевым и Рейганом, по сути, поставил точку в многолетней гонке вооружений.По нему был уничтожен целый класс ядерных ракет, дальность которых — от пятисот до пяти с половиной тысяч километров. Сейчас такие использует армия Китая — он ведь договор не подписывал. Но в последнее время все чаще западная пресса и официальные лица твердили о нарушениях условий документа российской стороной.Западные СМИ, в частности, писали: "Никто не видел "дымящийся пистолет", но ни у кого не вызывает сомнений, что Москва нарушала договор. Они сами даже серьезно не отрицают существование таких крылатых ракет".Спорную ракету 9М729 российское Министерство обороны показало. Даже размеры не позволяют ей лететь на расстояние больше пятисот километров, но военные атташе стран НАТО на брифинг просто не пришли."Крылатая ракета наземного базирования 9М729, существование которой мы никогда не скрывали, не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную дальность", — заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.К сожалению, истинная цель США состояла вовсе не в сохранении ДРСМД, а в том, чтобы избавиться от установленных этим договором запретов.Ударные беспилотники (которые по всем характеристикам соответствуют запрещенным крылатым ракетам); системы ПРО, которые могут ракеты не только сбивать, но и запускать, — вот что уже стоит на вооружении США.На это российский президент неоднократно обращал внимание: "Посмотрите, что такое ракеты малой и средней дальности, а потом сравните их с параметрами ударных беспилотных аппаратов. То же самое. Теперь посмотрите на характеристики целей для противоракет. Это и есть ракеты средней и меньшей дальности".Такие комплексы – МК41 — уже размещены в Румынии и Польше, а теперь США планируют развернуть их еще и в Японии.Как раз сейчас шеф Пентагона Эспер находится в турне по тихоокеанскому региону. Теоретически с каждого комплекса можно запускать ракеты "Томагавк", способные нести ядерные боеголовки. Дальность — до 2200 километров — и с запада, и с востока задевает российскую территорию.Более того: 25 миллионов долларов вполне официально выделены бюджетом США на разработку новой крылатой ракеты."В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет", — заявил президент России."Естественно, для этого потребуется время", — продолжил Владмир Путин и добавил, что "до поступления таких систем на вооружение российской армии реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами".По словам российского президента, речь идет о ракетах "воздух-земля" Х101 (дальность — до пяти с половиной тысяч километров) — новейшем авиационном комплексе "Кинжал", который уже поступил на вооружение; крылатых ракетах "Калибр", зарекомендовавших себя в Сирии, и гиперзвуковой ракете "Циркон" морского базирования.В феврале 2021 года истекает срок договора СНВ-3, который ограничивает российские и американские стратегические наступательные вооружения. Если и он не будет продлен США, в военной ядерной сфере между странами вообще не останется больше сдерживающих факторов.