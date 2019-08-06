Пожар на складе боеприпасов в Красноярском крае тушат подразделения военных пожарных и спецтехника. Рядовые бойцы оправлены в бомбоубежище, а территория вокруг горящего объекта оцеплена. Сам глава региона Александр Усс уже вылетел на место происшествия.

Пожар на складе боеприпасов в Красноярском крае тушат подразделения военных пожарных и спецтехника. Рядовые бойцы оправлены в бомбоубежище, а территория вокруг горящего объекта оцеплена, сообщат агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора. Сам глава региона Александр Усс уже вылетел на место происшествия.Напомним, в час дня по Москве на складе артиллерийских снарядов, который расположен в 5 километрах от поселка Каменка Ачинского района, вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы.На данный момент жертвой взрыва стал один военнослужащий. Еще 7 человек доставлены в больницу. Двое бойцов получили осколочные ранения.На сайте мэрии города Ачинск появилась просьба к жителям подготовиться к эвакуации.Кроме того, из населенных пунктов, которые находятся рядом со складом, планируют эвакуировать около тысячи местных жителей. Так, из Заборки вывезут 67 человек, из Малого Улуя – 430, а из самой Каменки – 152 человека. Плюс принято решение перебросить дальше от места ЧП целый летний лагерь в поселке Сокол: это 257 детей и 66 взрослых. Эвакуацией занимаются 17 автобусов на 50 мест, 3 автобуса на 22 места, а также автомобиль на базе грузовика "Урал", где можно разместить до 16 человек.Между тем министр обороны Сергей Шойгу поручил своему заместителю Дмитрию Булгакову отправиться в Каменку, где он займется организацией мероприятий по ликвидации пожара на складе.