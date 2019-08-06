Интенсивность взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае снизилась, но справиться с пожаром пока не удается. Из опасной зоны эвакуируют пять населенных пунктов и два детских лагеря — всего больше одиннадцати тысяч человек. Закрыто воздушное пространство. Ограничено движение пассажирских поездов. Минобороны отправило на место роботизированную пожарную технику.

Интенсивность взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае снизилась, но справиться с пожаром пока не удается. Из опасной зоны эвакуируют пять населенных пунктов и два детских лагеря — всего больше одиннадцати тысяч человек. Радиус разлета осколков от снарядов составляет 15-20 километров. Закрыто воздушное пространство. Ограничено движение пассажирских поездов. Минобороны отправило на место роботизированную пожарную технику.Взрывы на складе боеприпасов первыми услышали жители деревни Каменка. Этот населенный пункт оказался ближе всех к месту происшествия.От взрывов вылетают окна в жилых домах. Зарево и густой дым видно за много километров. Есть пострадавшие: восемь человек обратились за медицинской помощью.Пожар произошел на складе, где, по данным Министерства обороны, хранились сорок тысяч единиц боеприпасов. Эвакуацию объявили в радиусе двадцати километров. Людей полностью вывезли из соседних деревень, в том числе находящейся в непосредственной близости от места ЧП Каменки и детского лагеря отдыха. Очевидцы рассказывают, что в районе ЧП выпал черный дождь, слышен сильный грохот.В опасной близости оказался густо населенный район Ачинска с одиннадцатью тысячами жителей. На выезде из города образовалась многокилометровая пробка. Люди взяли документы, самое необходимое и спешно покидают город и ближайшие деревни.Из-за пожара остановил работу Ачинский глиноземный комбинат. Сотрудников эвакуировали, оставив лишь минимальный персонал, который будет обеспечивать безопасность предприятия. Скорректировала работу и РЖД. Организовано движение поездов в объезд Ачинска. Закрыто воздушное пространство над военной частью в радиусе тридцати километров. Над этим регионом проходят четыре воздушные трассы. Сейчас авиадиспетчеры помогают воздушным судам обойти зону ограничений.На месте ЧП экстренно организован штаб по ликвидации происшествия. В Ачинск прилетело руководство регионального МЧС, заместитель министра обороны и губернатор Красноярского края Александр Усс. Он прокомментировал происходящую ситуацию:"Общее количество жителей, которые практически сейчас уже в полном составе эвакуированы, составляет порядка шести тысяч человек. Определены места их пребывания, сопровождения, транспорт".В Ачинский район перебрасывают два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения "Уран-14". Еще два специализированных робототехнических комплекса пожаротушения готовятся для переброски. Ситуацию мониторят с помощью беспилотных летательных аппаратов. Известно, что склад боеприпасов в Ачинском районе является одним из старейших. Через три года его планировали расформировать.