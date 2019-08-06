Анне Исаевой очень не нравится та вакханалия, которая уже сколько месяцев творится вокруг Юлии Началовой. Казалось бы – умер человек и оставьте его в покое. Нет, каждый день появляются все новые и новые новости об артистке. А отдельные личности пытаются на ее смерти нагрет руки.

Анне Исаевой очень не нравится та вакханалия, которая уже сколько месяцев творится вокруг Юлии Началовой. Казалось бы – умер человек и оставьте его в покое. Нет, каждый день появляются все новые и новые новости об артистке. А отдельные личности пытаются на ее смерти нагрет руки.Пресс-секретаря и "сестричку" Юлии Началовой пугают люди, которые приходят на могилу певицы. Особенно подозрительной ей кажется личность режиссера Андрея Загорского, который, якобы, снимает биографический фильм об исполнительнице."Все, что нам известно о господине Загорском, это то, что он с утра до вечера торчит на могиле Юлии Началовой. Кто бы туда ни пришел – всегда видит Андрея. Это немного пугает. Можно доверить такому странному персонажу делать кино о нашей девочке, которая нам очень дорога?" – вздыхает Исаева.Ее вообще смущают персонажи, которые в порыве безумия то принимают выступившую от жары на кресте смолу за мироточение, то заряжают на могиле Началовой воду и крем, то забирают землю, чтобы добавить ее в суп или чай – мол, обладает чудодейственной силой. Исаева категорически против этого всего. Устали, наверное, от сплетен и родители Началовой.Недовольство Исаевой можно понять. А ее отношение к мутным личностям на кладбище, которые набивают землей карманы, можно описать цитатой из фильма 1939 года "Подкидыш": "Граждане! Что вы меня все спрашиваете? "И где, и где?" Что я вам должна отвечать? Может вы жулики! Хорошее дело. У нас вот как раз в 57 квартире старушка одна тоже зашла – попить воды попросила. Попила воды. Потом хватились – пианино нет!"