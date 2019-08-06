За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 54 ДТП, в которых 7 человек погибли и 68 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 7 человек погибли и 68 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 8 детей. Зарегистрировано пять ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 371 дорожное происшествие с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 89 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Меленковский район:По предварительной информации, 29 июля 2019 года в 13.00 на ул. Советская с. Денятино водитель 1991 г.р. автомобиля «Хендай» при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Рено», который после столкновения, совершил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля «Рено», который был госпитализирован с диагнозом: сотрясение головного мозга.Киржачский район:По предварительной информации, 30 июля 2019 года в 11.20 на 29 км автодороги «Кольчугино-Киржач» водитель 1960 г.р. автомобиля «Фольксваген» допустил съезд в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир, который был госпитализирован с диагнозом: компрессионный перелом дисков позвоночника.Александровский район:По предварительной информации, 31 июля 2019 года в 01.15 на 2 км автодороги «Наумово-Афанасьево-Александров» водитель 2001 г.р. (в состоянии алкогольного опьянения) автомобиля «Рено» допустил съезд в кювет, где совершил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров, двое из которых госпитализированы с травмами различной степени тяжести, третий пассажир с перелломом правой ключицы направлен на амбулаторное лечение.Гороховецкий район:По предварительной информации, 01.08.2019 г. в 04.05 на 337 км автодороги М–7 «Волга» водитель 1983 г.р. автомобиля «Газ – 3009», двигаясь в сторону г. Казань, допустил съезд на правую по ходу движения обочину, в результате чего совершил наезд на стоящий полуприцеп «Кроне» в составе тягача «Маз – 5440» под управлением водителя 1969 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Газ – 3009» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.Судогодский район:По предварительной информации, 02.08.2019 г. в 00.05 на 2 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный» водитель 1973 г.р. автомобиля «Хендэ – IX35», двигаясь в сторону города Владимир, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель госпитализирован с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левой руки; пассажир 1968 г.р. госпитализирован с диагнозом: ушиб шейного отдела позвоночника; пассажир 1939 г.р. госпитализирован с диагнозом: ушиб левой голени, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.Петушинский район:По предварительной информации, 03.08.2019 г. в 20.00 на 141 км автодороги М-7 «Волга» (вне населенного пункта) водитель 1972 г.р. мотоцикла «Кавасаки», двигаясь со стороны г.Москва в сторону г.Владимир, допустил наезд на водоналивные блоки. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.г.Владимир:По предварительной информации, 04.08.2019 г. в 18.50 у д.37-б на ул. Луневская микрорайона Лунево в городе Владимире водитель 1984 г.р. автомобиля «БМВ-530», двигаясь по направлению г.Владимир, допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.