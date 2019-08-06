Сегодня, 6 августа, стало известно о кончине фэшн-директора ЦУМа, вице-президента ювелирной компании Меркури Аллы Вербер. Светская львица была хорошей подругой многих звезд шоу-бизнеса. Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров одним из первых выразил соболезнования родным бизнес-леди.

Сегодня, 6 августа, стало известно о кончине фэшн-директораЦУМа, вице-президента ювелирной компании "Меркури" Аллы Вербер. Светская львицабыла хорошей подругой многих звезд шоу-бизнеса. Поп-король отечественнойэстрады Филипп Киркоров одним из первых выразил соболезнования родным бизнес-леди.В личном Instagram артист опубликовал фото, где онзапечатлен вместе с Аллой Вербер. Филипп Киркоров нежно обнимает приятельницу."Это фото сделано всего каких то пару тройку дней назад, наберегу Черного Моря, в солнечном Бодруме, на празднике у нашего друга – ИгоряКрутого, где ты, дорогая Аллочка, веселилась и смеялась больше, громче и звончевсех и ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой,дорогая, любимая Алла..... Кто бы мог подумать, что это будет наше с тобойпоследнее совместное фото за четверть века нашей с тобой дружбы.....В этоНЕВОЗМОЖНО поверить.... Я плачу, горько плачу.... Как же это несправедливо, чтоименно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные,которая так любила жизнь, друзьей, семью, внуков своих любимых и дочь....... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– написал расстроенный Филипп Киркоров.После поп-король отметил, что все еще не может поверить в случившееся.В глубине души артист надеется, что это сон или розыгрыш.Не остался в стороне от трагедии и юморист Максим Галкин. В тойже соцсети артист признался, что до последнего не верил сообщениям СМИ."В это невозможно поверить– не стало @verberalla 🙏🏻 До последнего надеялся, что это не так, но СМИподтверждают. Светлая память. Очень была достойным человеком. Соболезнованияродным и близким!" – написал Максим Галкин в своем аккаунте Instagram.Из-за потери подругискорбит Николай Басков. "Моя дорогая и горячо любимая Алла @verberalla ну кактак, только недавно были вместе и такая ужасная новость, что тебя больше нет снами 😪🙏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал вокалист в микроблоге.Напомним, скончалась в возрасте 61 года в Италии.По данным СМИ, два дня назад светская львица была госпитализирована после ужинас блюдами из морепродуктов. Медики зафиксировали у нее анафилактический шок,спровоцировавший отказ органов и обширный инфаркт.