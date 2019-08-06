Сегодня, 6 августа, стало известно о кончине фэшн-директора
ЦУМа, вице-президента ювелирной компании Меркури Аллы Вербер. Светская львица
была хорошей подругой многих звезд шоу-бизнеса. Поп-король отечественной
эстрады Филипп Киркоров одним из первых выразил соболезнования родным бизнес-леди.
Сегодня, 6 августа, стало известно о кончине фэшн-директора
ЦУМа, вице-президента ювелирной компании "Меркури" Аллы Вербер. Светская львица
была хорошей подругой многих звезд шоу-бизнеса. Поп-король отечественной
эстрады Филипп Киркоров одним из первых выразил соболезнования родным бизнес-леди.
В личном Instagram артист опубликовал фото, где он
запечатлен вместе с Аллой Вербер. Филипп Киркоров нежно обнимает приятельницу.
"Это фото сделано всего каких то пару тройку дней назад, на
берегу Черного Моря, в солнечном Бодруме, на празднике у нашего друга – Игоря
Крутого, где ты, дорогая Аллочка, веселилась и смеялась больше, громче и звонче
всех и ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой,
дорогая, любимая Алла..... Кто бы мог подумать, что это будет наше с тобой
последнее совместное фото за четверть века нашей с тобой дружбы.....В это
НЕВОЗМОЖНО поверить.... Я плачу, горько плачу.... Как же это несправедливо, что
именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные,
которая так любила жизнь, друзьей, семью, внуков своих любимых и дочь....... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
– написал расстроенный Филипп Киркоров.
После поп-король отметил, что все еще не может поверить в случившееся.
В глубине души артист надеется, что это сон или розыгрыш.
Не остался в стороне от трагедии и юморист Максим Галкин. В той
же соцсети артист признался, что до последнего не верил сообщениям СМИ.
"В это невозможно поверить
– не стало @verberalla 🙏🏻 До последнего надеялся, что это не так, но СМИ
подтверждают. Светлая память. Очень была достойным человеком. Соболезнования
родным и близким!" – написал Максим Галкин в своем аккаунте Instagram.
Из-за потери подруги
скорбит Николай Басков. "Моя дорогая и горячо любимая Алла @verberalla ну как
так, только недавно были вместе и такая ужасная новость, что тебя больше нет с
нами 😪🙏
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал вокалист в микроблоге.
Напомним, скончалась в возрасте 61 года в Италии.
По данным СМИ, два дня назад светская львица была госпитализирована после ужина
с блюдами из морепродуктов. Медики зафиксировали у нее анафилактический шок,
спровоцировавший отказ органов и обширный инфаркт.