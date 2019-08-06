Маша Малиновская опубликовала в своем личном Instagram-аккаунте новый пост. Актриса постоянно удивляет фолловеров несмотря на то, что кадры она выкладывает буквально каждый день.

Маша Малиновская опубликовала в своем личном Instagram-аккаунте новый пост. Актриса постоянно удивляет фолловеров несмотря на то, что кадры она выкладывает буквально каждый день.На снимке модель позирует в черной кожаной лакированной куртке и таких же ботфортах на прозрачном каблуке. Под верхней одежной на ней надеты лишь мини-шортики."Говорят какие бабы такое и лето.😂 P.S. Извините...😂", – подписала пост популярная ведущая.Поклонники заметно оживились, увидев такую соблазнительную фотографию, сообщает. "Какая же ты классная, но вот нет среди молодых замены тебе, нет. Ты всегда молодая и бомбическая, нет тебе, Маня, равных!", "Идеальная фигура", "Шикарная!", "Как всегда божественная, желанная и неповторимая!", "Осторожно! Ядерная бомба!", "Крошка на миллион", "Перченная конфетка", – не скрывали своего восторга преданные фанаты."Все-таки у нее хороший вкус. Умеет она себя преподнести", – между делом отметил пользователь Сети.Кроме того, некоторые отметили поразительное сходство знаменитости самериканской киноактрисой и секс-символом 1950-х годов. "Мэрилин Монро!", – заявила подписчица.