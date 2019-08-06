Звезда отправилась с наследниками на отдых в Турцию. Певица
Жасмин восхитила россиян снимками с семилетней дочерью Маргаритой и трехлетним
сыном Мироном.
Звезда отправилась с наследниками на отдых в Турцию. Певица
Жасмин восхитила россиян снимками с семилетней дочерью Маргаритой и трехлетним
сыном Мироном.
Исполнительница опубликовала совместные кадры на своей
странице в Instagram. На фото знаменитость с детьми играет под большим
деревом, изображая котиков. "Три кота, три хвоста", – подписала свой пост певица Жасмин.
Артистка
на снимках выглядит по-домашнему без макияжа и в скромном темном платье в
мелкий горох. Малыши же одеты по-летнему ярко. Пользователям соцсети
фотографии знаменитой мамы с детьми пришлись по душе.
"Жасмин,
какие у вас дети хорошие", "Мальчик подрос", "Ваша маленькая принцесса вырастет
красавицей! Здоровья вам!", "Зайчишки", "Милашки", "Красотульки", "Замечательная мама, очаровательные дети", – написали в
комментариях поклонники звезды.
Напомним,
кроме младших детей от молдавского бизнесмена Илана Шора у есть
21-летний сын от предпринимателя Вячеслава Семендуева. Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что
муж артистки был приговорен судом Кишинева к семи с половиной годам тюрьмы.
Однако Илану Шору удалось незаконно покинуть Молдавию, и его объявили в
международный розыск.
Супруга
судили по двум статьям Уголовного кодекса Молдавии – "Мошенничество"
и "Причинение материальных убытков". Бизнесмену инкриминируется участие
в деле о банковских махинациях.