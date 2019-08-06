Звезда отправилась с наследниками на отдых в Турцию. Певица Жасмин восхитила россиян снимками с семилетней дочерью Маргаритой и трехлетним сыном Мироном.

Звезда отправилась с наследниками на отдых в Турцию. ПевицаЖасмин восхитила россиян снимками с семилетней дочерью Маргаритой и трехлетнимсыном Мироном.Исполнительница опубликовала совместные кадры на своейстранице в Instagram. На фото знаменитость с детьми играет под большимдеревом, изображая котиков. "Три кота, три хвоста", – подписала свой пост певица Жасмин.Артисткана снимках выглядит по-домашнему без макияжа и в скромном темном платье вмелкий горох. Малыши же одеты по-летнему ярко. Пользователям соцсетифотографии знаменитой мамы с детьми пришлись по душе."Жасмин,какие у вас дети хорошие", "Мальчик подрос", "Ваша маленькая принцесса вырастеткрасавицей! Здоровья вам!", "Зайчишки", "Милашки", "Красотульки", "Замечательная мама, очаровательные дети", – написали вкомментариях поклонники звезды.Напомним,кроме младших детей от молдавского бизнесмена Илана Шора у есть21-летний сын от предпринимателя Вячеслава Семендуева. Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, чтомуж артистки был приговорен судом Кишинева к семи с половиной годам тюрьмы.Однако Илану Шору удалось незаконно покинуть Молдавию, и его объявили вмеждународный розыск.Супругасудили по двум статьям Уголовного кодекса Молдавии – "Мошенничество"и "Причинение материальных убытков". Бизнесмену инкриминируется участиев деле о банковских махинациях.