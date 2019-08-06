В Евросоюзе заговорили об отмене санкций против Белоруссии. Но для этого Минску придется выполнить несколько условий. На фоне кризиса в отношениях с Россией лидер соседней республики Александр Лукашенко может пойти на сделку с Брюсселем.
В Евросоюзе заговорили об отмене санкций против Белоруссии. Но для этого Минску придется выполнить несколько условий. На фоне кризиса в отношениях с Россией лидер соседней республики Александр Лукашенко может пойти на сделку с Брюсселем.
Отмена санкций против Белоруссии будет зависеть от
проведения парламентских и президентских выборов в 2019-2020 годах. Об этом в
интервью агентству БелаПАН заявила глава представительства Евросоюза в
Белоруссии Андреа Викторин.
По ее словам, необходимо, чтобы выборы были
"свободными, честными, прозрачными". Кандидаты от оппозиции должны
иметь равные возможности с провластными политиками, подчеркнула
Викторин.
Иными словами, если итоги выборов будут соответствовать
интересам Евросоюза, то Брюссель признает их "честными и прозрачными"
и отменит санкции против Минска. Неслучайно поговаривают, что может
допустить в парламент республики часть антироссийски настроенных националистов.
По всей видимости, именно продвижение интересов Запада имела
в виду представитель ЕС, когда говорили, что Брюссель ожидает от Минска
"конкретных шагов в области демократии и прав человека в Белоруссии".
"Все будет зависеть от развития ситуации. Я не могу делать прогнозы о том,
что будет после моего отъезда", – заявила дипломат.
Парламентские выборы в соседней республике пройдут в ноябре
текущего года. А в следующем году граждане Белоруссии будут выбирать
президента. Предположительно, голосование пройдет 30 августа – в день рождения
.
Большую часть санкций против Белоруссии Евросоюз снял в 2016
году, включая персональные ограничения в отношении 170 официальных лиц. В то же
время продолжает действовать запрет на поставку оружия Минску и на въезд на
территорию Евросоюза ряда белорусских чиновников.