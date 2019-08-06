В Евросоюзе заговорили об отмене санкций против Белоруссии. Но для этого Минску придется выполнить несколько условий. На фоне кризиса в отношениях с Россией лидер соседней республики Александр Лукашенко может пойти на сделку с Брюсселем.

В Евросоюзе заговорили об отмене санкций против Белоруссии. Но для этого Минску придется выполнить несколько условий. На фоне кризиса в отношениях с Россией лидер соседней республики Александр Лукашенко может пойти на сделку с Брюсселем.Отмена санкций против Белоруссии будет зависеть отпроведения парламентских и президентских выборов в 2019-2020 годах. Об этом винтервью агентству БелаПАН заявила глава представительства Евросоюза вБелоруссии Андреа Викторин.По ее словам, необходимо, чтобы выборы были"свободными, честными, прозрачными". Кандидаты от оппозиции должныиметь равные возможности с провластными политиками, подчеркнулаВикторин.Иными словами, если итоги выборов будут соответствоватьинтересам Евросоюза, то Брюссель признает их "честными и прозрачными"и отменит санкции против Минска. Неслучайно поговаривают, что можетдопустить в парламент республики часть антироссийски настроенных националистов.По всей видимости, именно продвижение интересов Запада имелав виду представитель ЕС, когда говорили, что Брюссель ожидает от Минска"конкретных шагов в области демократии и прав человека в Белоруссии"."Все будет зависеть от развития ситуации. Я не могу делать прогнозы о том,что будет после моего отъезда", – заявила дипломат.Парламентские выборы в соседней республике пройдут в ноябретекущего года. А в следующем году граждане Белоруссии будут выбиратьпрезидента. Предположительно, голосование пройдет 30 августа – в день рожденияБольшую часть санкций против Белоруссии Евросоюз снял в 2016году, включая персональные ограничения в отношении 170 официальных лиц. В то жевремя продолжает действовать запрет на поставку оружия Минску и на въезд натерриторию Евросоюза ряда белорусских чиновников.