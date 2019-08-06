Президент Украины Владимир Зеленский продолжает чистку окружения своего предшественника Петра Порошенко. Одной из опор экс-лидера Незалежной была армия, в том числе группировка вооруженных сил в Донбассе. Теперь Порошенко лишился и этого актива.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает чистку окружения своего предшественника Петра Порошенко. Одной из опор экс-лидера Незалежной была армия, в том числе группировка вооруженных сил в Донбассе. Теперь Порошенко лишился и этого "актива".Спустя два с половиной месяца после инаугурации Зеленскийрешился сменить главу так называемой Операции объединенных сил в Донбассе.Новым руководителем группы войск стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко,ранее возглавлявший оперативное командование "Север" сухопутныхвойск.Кравченко – личность весьма характерная для нынешнейантироссийской Украины. Он сыграл одну из главных ролей в празднованиигодовщины "победы над Московией" – Конотопской битвы 1659 года, когдаказаки под руководством гетмана Ивана Выговского в союзе с крымскими татарамиразбили русское войско.Кроме того, назначенец Зеленского поддерживает тесныеконтакты с главой печально известного Института национальной памяти Владимиром Вятровичем. Данная структура известна своими антироссийскими историческимифальсификациямиНазначение Кравченко вызвано стремлением избавиться от кадров, лояльных Порошенко, уверен политолог Денис Денисов."Большинство назначений Порошенко делал, руководствуюсь непрофессиональными качествами человека, а степенью его личной преданности",– цитирует эксперта "Московский комсомолец".Схожего мнения придерживается и замглавы Украинскогоинститута анализа и менеджмента Кирилл Молчанов. Должность руководителяоперации в Донбассе – вторая по значимости после главы Генштаба, ведь этотчеловек отвечает за соблюдение перемирия, пресечение контрабанды, отметилполитолог."Зеленскому нужно было, чтобы должность занимал его человек, ане ставленник Порошенко", – пояснил аналитикПрекращение боевых действий в Донбассе было одним из главныхпредвыборных обещаний . Однако спустя два с половиной месяцапрогресса в этом вопросе не видно. Украинские военные продолжают нарушатьперемирие и обстреливать Донецкую и Луганскую республики.