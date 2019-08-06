Президент Украины Владимир Зеленский продолжает чистку окружения своего предшественника Петра Порошенко. Одной из опор экс-лидера Незалежной была армия, в том числе группировка вооруженных сил в Донбассе. Теперь Порошенко лишился и этого актива.
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает чистку окружения своего предшественника Петра Порошенко. Одной из опор экс-лидера Незалежной была армия, в том числе группировка вооруженных сил в Донбассе. Теперь Порошенко лишился и этого "актива".
Спустя два с половиной месяца после инаугурации Зеленский
решился сменить главу так называемой Операции объединенных сил в Донбассе.
Новым руководителем группы войск стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко,
ранее возглавлявший оперативное командование "Север" сухопутных
войск.
Кравченко – личность весьма характерная для нынешней
антироссийской Украины. Он сыграл одну из главных ролей в праздновании
годовщины "победы над Московией" – Конотопской битвы 1659 года, когда
казаки под руководством гетмана Ивана Выговского в союзе с крымскими татарами
разбили русское войско.
Кроме того, назначенец Зеленского поддерживает тесные
контакты с главой печально известного Института национальной памяти Владимиром Вятровичем. Данная структура известна своими антироссийскими историческими
фальсификациями
Назначение Кравченко вызвано стремлением избавиться от кадров, лояльных Порошенко, уверен политолог Денис Денисов.
"Большинство назначений Порошенко делал, руководствуюсь не
профессиональными качествами человека, а степенью его личной преданности",
– цитирует эксперта "Московский комсомолец".
Схожего мнения придерживается и замглавы Украинского
института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов. Должность руководителя
операции в Донбассе – вторая по значимости после главы Генштаба, ведь этот
человек отвечает за соблюдение перемирия, пресечение контрабанды, отметил
политолог.
"Зеленскому нужно было, чтобы должность занимал его человек, а
не ставленник Порошенко", – пояснил аналитик
Прекращение боевых действий в Донбассе было одним из главных
предвыборных обещаний . Однако спустя два с половиной месяца
прогресса в этом вопросе не видно. Украинские военные продолжают нарушать
перемирие и обстреливать Донецкую и Луганскую республики.