Чемпион России Зенит выступил с заявлением в адрес средств массовой информации, обвинивших болельщиков клуба в расизме по отношению к новичку Малкому. Заявление размещено на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Чемпион России "Зенит" выступил с заявлением в адрес средств массовой информации, обвинивших болельщиков клуба в расизме по отношению к новичку Малкому. Заявление размещено на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.Накануне некоторые зарубежные СМИ сообщили, что перешедший из "Барселоны" бразилец Малком может покинуть клуб уже в январе. Причина – баннер болельщиков" Спасибо руководству за верность традициям", в котором усмотрели проявление расизма. Долгое время в составе "Зенита" не было темнокожих футболистов."Футбольному клубу "Зенит" известно, что небольшая группа людей разместила на трибуне баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям". Смысл этих слов был искажен в различных СМИ и на основании этих искажений были сделаны неверные выводы, которые не имеют под собой оснований. Мы хотели бы выразить глубокое сожаление по поводу того, что иностранные СМИ и даже футбольные клубы публиковали новости, которые не соответствуют действительности. Надеемся, что в будущем эти организации будут проверять факты", — говорится в заявлении."У "Зенита" есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира независимо от их происхождения, народности или национальности. Клуб давно поддерживает и поощряет антирасистские инициативы и будет продолжать поддерживать их в будущем. ", — отмечается в заявлении.Малком – далеко не первый футболист с темным цветом кожи в составе "Зенита". Ранее в команде играли бельгиец Аксель Витсель и бразилец Эрнани, а в настоящее время выступает колумбиец Вильмар Барриос. Никто из них не жаловался на проявление расизма со стороны зенитовских болельщиков.