Жительница Юрьев-Польского сделала 58 поддельных ОСАГО

Жительница Юрьев-Польского сделала 58 поддельных ОСАГОЖительницу Юрьев-Польского района обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В декабре прошлого года в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что не смогла получить страховые выплаты по аварии, так как полис ОСАГО, приобретенный ею у страхового агента, оказался недействительным. Затем с аналогичными заявлениями обратились ещё несколько людей.Правоохранители установили личность и задержали женщину, оказывающую услуги автострахования.Она во всем призналась, пояснив, что осуществляла страхование в арендованном помещении, выступая в роли страхового агента, которым фактически с февраля 2018 года не была.Женщина обманула как минимум 58 человек. Общая сумма материального ущерба превысила 300 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд.