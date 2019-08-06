«Дёке Хоум Системс» планирует в 1,6 раза увеличить производство гибкой битумной черепицы и начать выпуск двуслойной битумной черепицы, успешно конкурируя с предприятиями из Финляндии и США.

«Дёке Хоум Системс» планирует в 1,6 раза увеличить производство гибкой битумной черепицы и начать выпуск двуслойной битумной черепицы, успешно конкурируя с предприятиями из Финляндии и США.День строителя - профессиональный праздник и для ООО «Дёке Хоум Системс», настоящего знатока кровельного дела.Ведь крыша - не менее важная часть дома, чем стены и фундамент. Она должна быть не только прочной, устойчивой и огнестойкой, но и надёжно защищать жильё от негативного воздействия окружающей среды. Чтобы крыша любого типа служила долго и надёжно, важно правильно выбрать кровельный материал. Предприятие выпускает огромное разнообразие гибкой битумной черепицы и кровельных рулонных материалов. Такая мягкая кровля отлично себя показывает во всех климатических зонах мира. Крыши всех форм и размеров, покрытые материалами компании, можно встретить на жилых домах, на коттеджах, коммерческих, промышленных и общественных зданий самых сложных конфигураций. Они выдерживают любые температуры и много лет служат надёжной защитой, обеспечивая красивый внешний вид строения.Надёжно, доступно, ...«Дёке Хоум Системс» - молодое современное предприятие, построенное «с нуля» в Киржачском районе, в деревне Фёдоровское. Оно входит в состав Группы компаний «Дёке», которое работает на российском рынке более 14 лет и занимается выпуском большого ассортимента строительных материалов: сайдинга, фасадных панелей, водосточных систем и гибкой черепицы.В короткие сроки новый завод смог завоевать репутацию надёжного поставщика качественных материалов и вышел на позицию одного из лидеров отечественного рынка.Все продукты неизменно получают высокие оценки коммерческих партнёров. Коллектив встречает День строителей с гордостью за свою работу, свой вклад в развитие современного строительства, за качественную и красивую продукцию.Не останавливаясь в своем развитии, компания ежегодно расширяет перечень ассортимента и стремится сделать процесс покупки максимально простым и удобным, предоставлять лучший сервис и лучшие решения для каждого клиента.- Мы выбираем лучшее, что может предложить мировая промышленность, обеспечивая качество и надёжность нашей продукции, дорожа оценкой наших потребителей, - говорит генеральный директор Сергей Клюкин.... качественно,Именно качество продукции и высокие стандарты обслуживания легли в основу работы предприятия. Сотрудники проходят специальное обучение и обязательную аттестацию, чтобы работать с передовыми технологиями и оборудованием.Гибкая черепица - современный штучный материал, изготовленный на основе высокопрочного стеклохолста. Обработанный особым образом стеклохолст практически не подвергается разложению.Мягкая черепица " выпускается на производственном комплексе, оснащённом исключительно новейшим высокопроизводительным оборудованием Machine Solution Providers Inc (США) и Boato International (Италия).Для производства продукции используют только высококачественное сырьё, компоненты и красители. Стеклохолст пропитывают высококачественным битумом, а сверху посыпают гранулятом из натурального окрашенного базальта, который защищает кровлю от осадков. Базальтовую посыпку окрашивают при высоких температурах, что позволяет проникнуть пигментам в поры породы и исключает возможность выгорания цвета.Добавление специального модификатора в битум делает кровлю не только долговечной, но и ударопрочной. Такая черепица обладает эффектом «самозалечивания», то есть самовосстанавливает поверхность от мелких царапин и повреждений.Благодаря полностью автоматизированному производству, готовая черепица отличается повышенной прочностью и долговечностью. Качество постоянно контролируют на всех этапах - от поступления материалов до выпуска готовой продукции. Оценку проводит собственная лаборатория качества.В итоге получается долговечный и надёжный материал, который гарантированно прослужит 30 - 50 лет.Предприятие-изготовитель даёт на свою черепицу до 60 лет гарантии!... удобно,Другое важное преимущество - удобство монтажа. В отличие от шифера или металлочерепицы, которые выпускают большими листами, гибкая черепица - это штучный материал, который продают упаковками. Для транспортировки материалов не требуется крупногабаритный транспорт, а расход материала можно рассчитать с точностью до одной упаковки. Это даёт возможность на сложных объектах сэкономить до 25% стоимости от всего кровельного материала только за счёт отсутствия отходов.Важно, что этот поистине универсальный материал не требует сверхвысокой квалификации в монтаже, в отличие от других. Соблюдая правила, описанные в инструкции по монтажу, можно с легкостью смонтировать даже сводчатую или купольную кровли. Да, крыши сложных форм в России все больше входят в моду, и гибкая черепица, пожалуй, самый удобный материал и для любой конфигурации.... и просто красивоКрыша, крытая гибкой черепицей сразу бросается в глаза, благодаря аккуратному виду и привлекательным расцветкам. Действительно, мягкую кровлю можно изготовить практически любого цвета и формы. «Дёке Хоум Системс» использует разные форматы и особую геометрию нарезки, что придаёт ещё больше разнообразия черепице. Такие кровли выглядят так, словно их покрыли натуральными дорогостоящими материалами, такими, как дранка или сланец. Сейчас у компании есть более 50 вариантов, и ассортимент только растёт.Продукция «Дёке Хоум Системс» продается не только по всей России, но и за её пределами - в Белоруссии, Казахстане, Болгарии и других странах.Руководство компании работает над расширением географии продаж, повышением уровня сервиса для постоянных партнёров и привлечении новых клиентов.Покупатели материалов предприятия, среди которых основную часть составляют строители, получают лучший сервис и всестороннюю поддержку.Уважаемые партнёры, коллеги!Поздравляю вас с Днём строителя!Примите самые тёплые пожелания крепкого здоровья, счастья, радости и оптимизма!Это профессиональный праздник тех, кто возводит города, делает жизнь благоустроенной и комфортной. Строительная отрасль всегда была и остаётся локомотивом экономики, давая мощный импульс для развития смежных отраслей, находя практическое применение последним достижениям науки и техники.Любое предприятие богато в первую очередь своим коллективом, настоящими, преданными делу добросовестными работниками. Благодаря вашей работе, высокой квалификации и самоотдаче развивается наша страна!От всей души желаем вам интересных идей и плодотворной работы, новых достижений и финансовой стабильности!Мира и добра вам и вашим близким!Генеральный директор ООО "Дёке Хоум Системс" Сергей Клюкин